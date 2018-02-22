"أوبر" تحثك على السير قليلا قبل الحصول على جولة منها

© Sputnik. Natalia Seliverstova لهذا يكسب الرجال في "أوبر" أموالا أكثر من النساء

تقوم فكرة الخدمة، التي تحمل اسم "إكسبريس بوول" على تجميع عدد من الركاب الذين يقطنون في منطقة سكنية واحدة، من أجل توصيلهم إلى مناطق متقاربة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وهذا سيلزم الركاب على المشي قليلا، من أجل الوصول لنقطة تجمع تحددها "أوبر"، لكي تقلهم من هناك، ثم توصلهم إلى وجهاتهم.

كما أن هناك احتمالية ألا يوصل "أوبر" الزبون إلى وجهته تحديداد، ولكن قد يوصله إلى نقطة بعيدة قليلا، بسبب الركاب الاخرين، وهو ما سيحثه على السير قليلا بعد النزول.

وظلت "أوبر" تختبر خدمة "إكسبريس بوول"، منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، في المدن الأمريكية سان فرانسيكسو، وبوسطن، وستبدأ خلال اليومين المقبلين في تفعيلها على مدار 24 ساعة في لوس أنجلوس، وفيلادلفيا، والعاصمة الأمريكية واشنطن، وميامي، وسان دييغو، ودنفر، كما صرح إيثان ستوك، مدير الرحلات المشتركة في "أوبر".

Uber's New 'Express Pool' Feature Will Ask Users To Take A Walk https://t.co/x80PKEilRn pic.twitter.com/r3OpJ2LNy3 — CBS Los Angeles (@CBSLA) February 22, 2018

ويتوقع مدير مركز واشنطن للمواصلات، مارك هالنبك، أن خدمة "أوبر الجديدة قد تشكل منافسا على خدمة النقل العام، وذلك في حال ازدحام الأتوبيسات والمترو، وأن تكون أسعارها مماثلة لهذه المواصلات.

ويصل سعر الرحلة في "إكسبريس بوول" إلى 75 سنت أمريكي، وهو أقل من رحلة "أوبر" العادية.

وستكون سيارات "إكسبريس بوول" بثلاثة مقاعد فقط، وذلك لكي لا يشعر الراكبين بالاختناق خلال الرحلة، أو سيارات بست مقاعد، في حال زاد عدد الركاب.