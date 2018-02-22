بالفيديو... أوبرا وينفري ترد على هجوم دونالد ترامب عليها

ردت الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، على هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها في آخر حوار لها، ووصفه لها بأنها بدت "متزعزعة"، وغير واثقة من نفسها.

© AP Photo/ Evan Vucci دونالد ترامب يهاجم أوبرا وينفري

وأبدت أوبرا اندهاشها من وصف ترامب لها، خلال اللقاء الذي أدارته في برنامج "60 دقيقة" الشهير، مع 14 ممن شاركوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والذين انتخب نصفهم ترامب، بينما امتنع النصف الآخر.

وقالت أثناء استضافتها في برنامج "ellen"، من تقديم إلين ديجينيريس، الخميس، 22 فبراير/ شباط: "لا أحب تصدير طاقة سلبية، ولهذا تفاجأت من رأي ترامب، وقلت لنفسي "ما هذا الذي سمعته؟".

وأكدت أوبرا بأنها كانت حريصة على مشاهدة الحلقة مجددا، بعد مهاجمة ترامب لها، لكي تعرف إن كان انتقاده لها في محله أم لا.

وأردفت: "لقد كنت حريصة طوال الحلقة على أن أظهر بصفة معاكسة للتي تم إطلاقها علي في "تويتر"، والتي أكرهها".

وكان دونالد ترامب، ترامب في إحدى تغريداته على "تويتر" هذا الأسبوع، أن أوبرا وينفري كانت غير واثقة من نفسها، خلال اللقاء، عندما سُئلت عن فكرة ترشحها للرئاسة الأمريكية، في انتخابات 2020.

كما انتقد ترامب في تغريداته، أسئلة النقاش بشكل عام، ووصفها بأنها كانت تتسم بالتحيّز وعدم الحيادية.

ولكن شددت أوبرا وينفري لإلين ديجينيريس في المقابل، أنها كانت حيادية تماما، حتى أنها أدرجت رد من أحد داعمي ترامب، من إضفاء توازن في اللقاء.

يذكر أن دونالد ترامب تمنى أن تنافسه أوبرا وينفري في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، لعام 2020، وأكد بأنه سيستمتع بهزيمتها.