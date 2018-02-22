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12:02 12 مارس/ آذار 2018
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    الملصق الدعائي للفيلم الأمريكي The Shape of Water

    دعوى قضائية ضد أحد الأفلام المنافسة على أوسكار 2018

    Facebook @theshapeofwater
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    يواجه فيلم "The Shape of Water"، وهو أحد المرشحين لجائزة "أوسكار" هذا العام، اتهاما بسرقة أحداثه من أحد النصوص المسرحية.

    الحفل الـ 89 لتوزيع جوائز الأوسكار في لوس أنجلوس 26 فبراير/ شباط 2017 - الممثلة سلمى حايك ترحب بالممثل جيم بارسون
    © REUTERS/ Mario Anzuoni
    الإعلان الأول لحفل جوائز الأوسكار 2018...تضمن ذكر فضيحة
    تم رفع دعوى قضائية في محكمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، من جانب أسرة مؤلف مسرحية "Let Me Hear You Whisper" بول زيندل، ضد مخرج الفيلم غيليرمو ديل تورو، وشركة إنتاجه "فوكس سيرشلايت"، وفقا لـ هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

    وأكد القائمون على الدعوى القضائية، أن الفيلم منسوخ "بوقاحة" من أحداث المسرحية.

    وتدور أحداث المسرحية، حول "هيلين" وهي عاملة تنظيف مسنة، داخل أحد المختبرات، التي يجرى فيها اختبارات على الدلافين، وتتعلق بإحداهم.

    بينما تتناول أحداث الفيلم في ستينيات القرن الماضي، حول عاملة تنظيف في مختبر، تنشئ علاقة فريدة من نوعها، مع مخلوق برمائي، محتجز بالداخل.

    وقال مخرج الفيلم غيليرمو ديل تورو، أنه لم يسمع قط عن اسم مسرحية "Let Me Hear You Whisper"، ولم يلتق بأي من صناعها.

    وشددت شركة "فوكس سيرشلايت" بأنها ستدافع بقوة عن فيلمها، الموجه إليه ذلك الاتهام، والذي أشارت إلى أنه لا أساس له من الصحة، ورجحت أنه ظهر في الوقت الحالي، بغرض حصول أسرة كاتب المسرحية على تسوية مالية.

    وفيلم "The Shape of Water"، مرشح لـ 13 جائزة "أوسكار" في عام 2018، منها جائزة "أفضل فيلم"، وجائزة "أفضل ممثلة رئيسية" لسالي هوكنز، و"أفضل ممثلة مساعدة" لأوكتافيا سبنسر، و"أفضل سيناريو".

    وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 90، في 4 مارس/ آذار المقبل.

    انظر أيضا:

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