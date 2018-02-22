إدفع هذا المبلغ في الهند لمقابلة ترامب الابن وتناول العشاء معه

انتشرت في الصحف الهندية، في الأيام الماضية، إعلانات بشأن الفوز بفرصة مقابلة النجل الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتناول العشاء معه، غدا الجمعة 23 فبراير/ شباط.

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وأوضحت الإعلانات، أنه في سبيل مقابلة ترامب الابن ، لابد في البداية من دفع مبلغ 39 ألف دولار، وهو إيداع لشراء شقة في مشروع ترامب السكني الجديد، الموجود في إحدى ضواحي نيودلهي في الهند، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وذكرت الإعلانات إن آخر موعد لدفع الإيداع، هو اليوم، الخميس 22 فبراير.

ولم يستجب المسؤولون في شركة "M3M"، وهي الشركة الهندية التي ستبني مجمع ترامب الجديد، على الفور، عندما سُئلت عما إذا كان سيُسمح للقادمين في وقت متأخر لتناول العشاء مع ترامب الابن.

وكان ترامب الابن، وصل إلى الهند، الثلاثاء 20 فبراير، من أجل الترويج لمشاريع عقارية تحمل اسم والده في البلاد.

ومن المقرر أن يلقي ترامب خلال زيارته، خطابا حول العلاقات في منطقة "الباسيفيك الهندي"، في مؤتمر أعمال مقام في نيودلهي، وسيحضره رئيس الوزارء نارندا مودي.

وتم بيع أكثر من 85 شقة في برج ترامب، بقيمة 7 مليارات روبية (108 ملايين دولار)، والتي من المقرر أن يتم الانتهاء منها في عام 2023.

وتم عقد كل الصفقات الخاصة بمشاريع ترامب العقارية في الهند، قبل توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.