سقوط رئيسة البرازيل ديلما روسيف في مهرجان برلين السينمائي

يعرض في مهرجان برلين السينمائي، في دورته الـ68، فيلم وثائقي عن سقوط رئيسة البرازيل ديلما روسيف.

© AP Photo/ Shizuo Kambayashi "سوبر ماريو" يغزو دور السينما... ليس أول فيلم تقول مخرجة فيلم وثائقي برازيلي، إن مجتمع بلادها لا يزال منقسما بشدة، بعد عام ونصف من مساءلة الرئيسة ديلما روسيف وعزلها من منصبها، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.





ويمزج فيلم (أو بروسيسو)، أو "المحاكمة"، من إخراج ماريا أوجوستا راموس، لقطات من محاكمة روسيف، بصور لمحتجين دشنوا حملات ضدها، وآخرين خرجوا للشوارع من أجل دعمها.





وقالت راموس في مقابلة، اليوم، الخميس 22 فبراير/ شباط، بعد يوم من العرض الأول لفيلمها في مهرجان برلين السينمائي: "هذا (الفيلم) يحكي الكثير عما يحدث الآن، ما زالت البلاد منقسمة تماما".





وعزلت ديلما روسيف ، أول امرأة تتولى الرئاسة في البرازيل، من منصبها في أغسطس/ آب 2016، بعد عملية مساءلة قسمت الرأي العام، في خضم فضيحة فساد وأزمة اقتصادية، ويقول حلفاؤها إن عزلها بزعم خرق قواعد الميزانية كان انقلابا.

O filme sobre o processo de impeachment de Dilma Rousseff, já conhecido como o Golpe de 16, será apresentado hoje ao público no Festival de Berlim.

Estou ansioso para ver esse documentário exibido em grande circuito aqui no Brasil. Será que a nova ditadura irá permitir? pic.twitter.com/Fyk4vwjWrn — Cleber Vicente G (@CleberVG) February 21, 2018

وقالت راموس: "عندما يحدث انقلاب برلماني يكون لذلك تداعيات هائلة على المجتمع بكامله وعلى كل المستويات وهذا ما نشهده الآن".





وأضافت، أن الديمقراطية في البرازيل "مريضة" والبلد يحتاج للتعامل مع قضايا كبرى.





وعبرت عن أملها في أن يساعد فيلمها البرازيليين على النظر لهذه الأحداث بعقلانية أكثر.





وتجري البرازيل انتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ومن المرجح أن يمنع الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من خوضها بعد إدانته في قضية فساد.





وانطلقت فعاليات الدورة الـ 68 لمهرجان برلين السينمائي، في 15 فبراير/ شباط الجاري، وسيختتم في 25 فبراير.