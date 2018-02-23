تسجيل
11:51 12 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    رسوم فرعونية

    "شراب النور"... المصري القديم أول من حول الضوء لمادة ملموسة

    © AP Photo/ Nariman El-Mofty
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10

    في الوقت الذي يسعى فيه العلماء إلى تحويل الضوء إلى مادة ملموسة باعتباره الاكتشاف الأعظم، سبقهم قبل ألاف السنوات المصري القديم بنفس النظرية فيما عرف بـ"شراب النور".

    الأهرامات المصرية
    © Sputnik. Pixabay
    أساطير الحب عند الفراعنة على جدران المعابد والمقابر
    جاء ذكر ثعبان الـ "نحب – كاو" في متون الأهرام (هرم الملك ونيس)، وأيضا في كتاب الخروج إلى النهار (كتاب الموتى) وارتبط شراب النور عند قدماء المصريين بالمعبود "نحب – كاو"، واسمه يعنى (الذى يربط الروح بالجسم المادى)، والروح (الكا) هي أحد الأجسام التسعة للإنسان في مصر القديمة أما كلمة "نحب" بالمصرية القديمة فتعنى يربط أو يلحم، و(كاو) هي جمع (كا) وكانوا يعتقدون بأنه يلحم الروح بالجسد وأن لكل كائن حي روح من إنسان ونبات وحيوان. 

    ويقول مجدي شاكر، مدير الإدارة العلمية بوزارة الآثار المصرية لـ"سبوتنيك"، كان "نحب – كاو" أحد الكائنات التي تقوم بتقديم ملك مصر للقوى الكونية عند بداية اعتلائه عرش مصر، وبعد انتقال الملك إلى العالم الآخر يقوم "نحب – كاو" بحماية روح الملك وكذلك أرواح كل الموتى ويقدم لهم الطعام والشراب، و كان الشراب الذى يقدمه "نحب – كاو" لأرواح الموتى هو سائل يطلق عليه اسم "لبن النور"، وكان يعني أن الطعام والشراب المذكور عبارة عن  "طاقة حيوية" يحيي بها أرواح الموتى من خلال "لبن النور" وهو طعام يعيد للميت روحه وطاقته وقدرته على الحياة ويشفيه من كل مرض وسم الزواحف في العالم الآخر.

    صور "نحب – كاو" على شكل ثعبان له أرجل مثل البشر، وفى بعض الأحيان كان يصور بأجنحة، وأحيان أخرى برأسين، كما كان يظهر أيضا بشكل رجل له رأس ثعبان و يرتدى تاج الـ"آتف" وهو تاج يرتديه الملك في الحرب.

    كان "نحب – كاو" يمثل لدى الفراعنة أحد "القوى الكونية" أي "الكائنات الإلهية" التي ساهمت في نشأة الكون بحسب اعتقادهم، وقام بدور كبير في حماية الإله "رع " عند بدء الخلق، وكان يسبح حول قارب رع، ليمنعه من السقوط في بحر الفوضى، ومنذ نشأة الكون و"نحب – كاو" يلازم رع في رحلته في السماء ليحميه من طاقات الفوضى والظلام، بحسب ما ورد في الكتب. 

    اعتقد قدماء المصريين أن تلك القوة الكونية "نحب – كاو" التي قامت بحماية "رع" وهو يعني (النور — النظام الكوني) عند نشأة الكون ما زالت تقوم بدور حتى الآن في حماية أرواح البشر سواء من كان منهم حيا أو انتقل إلى العالم الآخر.

    ويضيف مدير الإدارة العلمية بوزارة الآثار، أنه بحسب ما ورد في أكثر المراجع فأن "نحب – كاو" لم يكن يحمي الأرواح فقط بل كان أيضا طاقة شافية، فكان يشفى بشكل خاص من لدغ الحيات والعقارب وهي نفس فكرة استخراج الترياق من السم التي ظهرت في بعد ذلك كرمز للطب الحديث حيث نرى شعار الطب الحية السامة، وهو رمز لإمكانية تحول السم إلى ترياق شافي.

    وتحكى الأساطير التي ذكر بها "نحب – كاو" أن هذا الثعبان القوى ابتلع 7 حيات كوبرا، هي التي منحته طاقة هائلة وقدرة عجيبة على شفاء الأمراض واللدغات السامة للزواحف.

    كان "نحب – كاو" أيضا هو أحد القضاة الـ 42 الذين يقومون بالإشراف على محاكمة الأرواح في قاعة الماعت "العدل/ النظام الكوني" يوم الحساب. 

    قدس قدماء المصريين تلك القوة الكونية وجعلوا لها عيدا هو عيد الـ "نحب – كاو"، الذى كان يقام في الشهر الخامس من السنة المصرية (شهر طوبة)، وهو بداية موسم حرث الأرض.

    وبعد هذا، هل توصل  المصري القديم من خلال "شراب النور" إلى تحويل النور لمادة ملموسة؟ وهل أدرك أن طعام الآخرة ما هو إلا نور رغم أنه وضع كثير منه في مقبرته؟

     

    وتجدر الإشارة إلى أنه خلال السنوات الماضية أعلن فريق علمي عن أنه توصل إلى طريقة تحويل الضوء إلى مادة ملموسة.

    وأشار الفريق العلمي إلى أن الطريقة الجديدة تستلزم الاستعانة بجهاز مصادم يستخدم الليزر عالي الكثافة، لتسريع حركة الإلكترونات لأقل من سرعة الضوء قليلا.

    وبحسب الدراسة التي نشرها الفريق العلمي في مجلة "نايتشر فونوتكس" فإن المادة التي يمكن إنتاجها في الوقت الحالي لا يمكن للإنسان مشاهدتها بالعين المجردة.


    انظر أيضا:

    اكتشاف سر لعنة كتاب الإله المصري القديم
    أساطير الحب عند الفراعنة على جدران المعابد والمقابر
    المأذون عند الفراعنة... ماذا كان يمنح المرأة وما نص عقد القران
    العثور على 4 دفنات سلمية لأطفال الفراعنة في مصر
    تصريح مثير لمدرب "الفراعنة" قبل قرعة مونديال 2018
    "بنك مصر" يفاجئ مشجعي الفراعنة في مونديال روسيا 2018
    قصة محمد صلاح: من شوارع قرية صغيرة في ريف مصر إلى كتابة التاريخ مع الفراعنة وليفربول
    الكلمات الدلالية:
    كائنات, تحويل الضوء لمادة, شراب النور, أساطير, الفراعنة, أخبار, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    قناصة روسية في الجيش الروسي
    العيون الساهرة من أجل أوطانهن
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    عملية غصن الزيتون التركية في عفرين السورية
    سير عملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك