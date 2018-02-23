"إير فرانس" تلغي 50 % من رحلاتها الطويلة

ألغت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" نصف عدد رحلاتها الطويلة المنطلقة من باريس، بسبب إضراب الطيارين والأطقم الأرضية والجوية.

© RIA Novosti. Ruslan Krivobok افتتاح أول مدرسة للحمير في فرنسا

تقدر إدارة "إير فرانس" نسبة المضربين بـ28% من العاملين، منهم نسبة 33% من الطيارين، و37% من الطواقم الجوية و26% من الطواقم الأرضية، حسب فرانس 24

ويطالب المضربون بزيادة أجورهم 6%، فيما عرضت إدارة الشركة زيادة قدرها 1% فقط، مع سدادها على دفعتين، ورفضت النقابات ذلك، ووصفت الزيادة بـ"الطفيفة".

وأعلنت الشركة الفرنسية المحافظة على 75% من رحلاتها، ونصحت المسافرين بتأجيل رحلاتهم إلى 27 فبراير/ شباط دون تكاليف إضافية.

وحققت "إيرا فرانس" أرباحا بلغت 1.49 مليار يورو في 2017.