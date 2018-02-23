بالخطوات... كيف تنسخ جهات الاتصال بين هواتف "الأندرويد"

يواجه الكثيرون صعوبة عند شرائهم لهاتف ذكي "أندرويد" جديد، وهو عدم قدرتهم على استعادة قائمة اتصالاتهم القديمة.

وبينما تقضي أياما، في البحث عبر متجر "غوغل"، عن تطبيقات تساعدك في نسخ قائمة اتصالاتك القديمة، فإن موقع "alphr" يعرض 4 خطوات بسيطة لفعل هذا:

1) اذهب إلى قائمة "الإعدادات" في هاتفك القديم.

2) انقر على "Accounts and Sync"، أو"الحسابات والمزامنة"، ويختلف ظهوها بحسب نسخة نظام التشغيل "الأندرويد" المحملة على الجهاز، أو الشركة المصنعة للهاتف الذكي.

3) بعد نقرك على "Accounts and Sync"، سترى قائمة بالحسابات، وإذا كنت لم تسجل في حساب "غوغل" بعد، فآن الأوان لفعل هذا، وذلك بالضغط على "Add Account"، أو "أضف حساب جديد"، واختر أن يكون حسابك الجديد تابع لـ "غوغل".

@IziffiNb @arlinabanana under accounts, sign in google acc on any android phone and then sync your acc pic.twitter.com/FIGKeCFfh4 — Kary Petty (@aaaakma) October 24, 2015

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وبعد أن تسجل بياناتك في الحساب الجديد، اختر "Next" أو "التالي"، لكي تتمكن من الولوج إلى حسابك على "غوغل".

4) بمجرد دخولك إلى حسابك على "غوغل"، سترى العديد من القوائم التي تختر من بينها من أجل مزامنتها أو نسخها، واختر "Sync Contacts" أو "انسخ قوائم الاتصال".

وبإجرائك للخطوة الرابعة، ستكون قائمة اتصالاتك متاحة عبر (الكلاود)، ما سيتيح لك الآن أن تنسخها على هاتفك الجديد، بعد أن تلج بحسابك على "غوغل".