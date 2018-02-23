"آبل" تستعد لطرح الشاحن العملاق في مارس

ذكرت تقارير، أن شركة التكنولوجيا الأمريكية "أبل"، تستعد لطرح شاحنها العملاق اللاسلكي، خلال شهر مارس/آذار المقبل.

وأفاد تقرير في موقع "فينشر بيت" نقلا عن موقع "ماكوتاكارا"، أنه من المتوقع أن تشحن "أبل" شاحنها العملاق في النصف الثاني من شهر مارس.

وكان تم الإعلان عن الشاحن العملاق، ويدعى "إير باور مات"، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، تزامنا مع إعلانها عن إطلاق هواتفها الذكية الجديدة "آيفون 8" و"آيفون X".

ويمتاز شاحن "إير باور مات" بقدرته على شحن 3 أجهزة "أبل" في وقت واحد، مثل هاتف "آيفون" و"ساعة أبل" وسماعات "إير بودز".

كذلك يتميز الشاحن الجديد، بالشحن السريع للأجهزة.

Apple's new wireless charging mat (Air Power) can charge the iPhone 8/X, Watch and AirPods all at once. Releases in 2018. #AppleEvent pic.twitter.com/PqltLvDNCT — Good Morning America (@GMA) September 12, 2017

​

وعند شحن الثلاثة أجهزة في وقت واحد على "إير باور مات"، فإنه سيظهر على شاشة هاتف "آيفون" مستوى درجات الشحن لكل الأجهزة.

وتواجه شركة "آبل" حاليا العديد من الدعاوى القضائية، منذ أن اعترفت، في شهر ديسمبر/كانون الأول، وبالتفصيل للمرة الأولى، أن تحديثات نظام التشغيل الصادرة منذ "العام الماضي" لهواتف "آيفون 6"، و"آيفون 6 إس"، و"آيفون إس.إي"، و"آيفون 7"، تضمنت خاصية "لتخفيف" حدة تأثير ذروة الأداء على البطاريات الباردة أو القديمة أو المشحونة بنسبة منخفضة.