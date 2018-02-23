بطريقة "شرقية"... كيت ميدلتون تحتفل بحملها

احتفلت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، وزوجة نجل ولي العهد البريطاني، الأمير وليام، بحملها الجديد، بطريقة شرقية.

وطلبت كيت ميدلتون (36 عاما)، خلال افتتاح مركز فنون المطافئ في مدينة ساندرلاند البريطانية، برسم وشم حنة ذو لون بني داكن على يدها، من جانب فنانة حنة، تدعى شاجيدا بيغوم، والبالغة من العمر 18 عاما، بحسب النسخة الأسترالية من مجلة "ماري كلير".

وروت شاجيدا، أنها أخبرت كيت ميدلتون بموعد إزالتها للوشم الحنة عن طريق الماء، وهو عندما يصبح هشا وسهل التقشير.

Kate having some fun in Sunderland today — getting a henna tattoo pic.twitter.com/XRu3u7Hdkt — Simon Perry (@SPerryPeoplemag) February 21, 2018

​

والتقت ميدلتون مع شاجيدا بيغوم، على هامش لقاءها مع عدد من الشباب الآسيويين، في مركز الفنون.

وذكرت مجلة "بيبول" الأمريكية، أن الحنة البنية تنمو طبيعيا من التربة، ولا تضر في فترات الحمل، عكس الحنة سوداء اللون، التي تحمل موادا سامة.

يذكر أن كيت ميدلتون، ستنجب طفلها الثالث من زوجها، الأمير وليام، في شهر أبريل/نيسان المقبل.