هاتف "سامسونج غالاكسي 9" سيكون أغلى من "آيفون X"

وبهذه الأسعار، فإن هاتف "غالاكسي إس 9" سيكون أغلى من هاتف "آيفون X"، من إنتاج شركة "أبل" الأمريكية، الذي يبلغ سعره 1000 دولار، وهو الذي يعد أغلى هاتف في تاريخ "آيفون".
ولكن من المحتمل أن تشمل هذه الأسعار التي تم تسريبها، الضرائب، التي من الممكن أن تتراوح بين 19 و20% في أوروبا، وبالتالي فإن الهواتف من المرجح أن تكلف أقل بكثير في الولايات المتحدة بمجرد أن يتم احتساب فرق العملة.
Pricing. pic.twitter.com/wu4GlK1FCU— Evan Blass (@evleaks) February 22, 2018
وعادة ما تزيد أسعار الهواتف الذكية، عند بيعها خارج الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يزيد سعر "آيفون X" بـ 400 دولار، إضافة إلى سعره الأصلي وهو 999 دولار.
Samsung #GalaxyS9— Faryaab Sheikh (@Faryaab) February 19, 2018
• 5.8” QHD+ Super AMOLED (18.5:9)
• 12MP (f/1.7 & f/2.4), 8MP (f/1.7) FFC
• Slow-motion video @ up to 960fps
• @Qualcomm SD845 / Exynos 9810
• 64GB, 4GB
• AKG-tuned stereo speakers
• IP68
• Android 8.0
• 3,000mAh
(via @WinFuture) pic.twitter.com/rip6jlxLla
وكانت شركة "سامسونغ"، قالت في إعلانها عن هاتف "غالاكسي 9"، بأنها ستعرض الجيل القادم من أجهزة "غالاكسي"، التي تعيد تعريف مفهوم الكاميرا، وكذلك "الطريقة التي تشارك بها لحظاتك في الحياة".
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