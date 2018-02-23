هاتف "سامسونج غالاكسي 9" سيكون أغلى من "آيفون X"

قبل يومان من الإعلان عن أحدث هواتف عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية "سامسونغ"، في 25 فبراير/شباط الجاري، وهو "غالاكسي إس 9"، انتشرت تسريبات بشأن سعره.

© REUTERS/ Andrew Kelly سامسونغ وإل جي تطلقان هواتفهما الجديدة في مارس ببرشلونة

وبحسب ما ذكر موقع " ذا فيرج "، فإن سعر هاتف "غالاكسي إس 9" سيكون بـ 841 يورو (1033 دولار أمريكي)، بينما سيبلغ سعر النسخة الأكبر منه "غالاكسي إس 9 بلس" 997 يورو (1225 دولار أمريكي).

وبهذه الأسعار، فإن هاتف "غالاكسي إس 9" سيكون أغلى من هاتف "آيفون X"، من إنتاج شركة "أبل" الأمريكية، الذي يبلغ سعره 1000 دولار، وهو الذي يعد أغلى هاتف في تاريخ "آيفون".

ولكن من المحتمل أن تشمل هذه الأسعار التي تم تسريبها، الضرائب، التي من الممكن أن تتراوح بين 19 و20% في أوروبا، وبالتالي فإن الهواتف من المرجح أن تكلف أقل بكثير في الولايات المتحدة بمجرد أن يتم احتساب فرق العملة.

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وعادة ما تزيد أسعار الهواتف الذكية، عند بيعها خارج الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يزيد سعر "آيفون X" بـ 400 دولار، إضافة إلى سعره الأصلي وهو 999 دولار.

Samsung #GalaxyS9



• 5.8” QHD+ Super AMOLED (18.5:9)

• 12MP (f/1.7 & f/2.4), 8MP (f/1.7) FFC

• Slow-motion video @ up to 960fps

• @Qualcomm SD845 / Exynos 9810

• 64GB, 4GB

• AKG-tuned stereo speakers

• IP68

• Android 8.0

• 3,000mAh



(via @WinFuture) pic.twitter.com/rip6jlxLla — Faryaab Sheikh (@Faryaab) February 19, 2018

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وكانت شركة "سامسونغ"، قالت في إعلانها عن هاتف "غالاكسي 9"، بأنها ستعرض الجيل القادم من أجهزة "غالاكسي"، التي تعيد تعريف مفهوم الكاميرا، وكذلك "الطريقة التي تشارك بها لحظاتك في الحياة".