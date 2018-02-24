شاهد... لاعب كرة يستعد لخوض تحدي صعب على قمة "إيفرست"

يستعد لاعب الكرة ومحطم الأرقام القياسية البريطاني، جون فارنوورث، هذا الأسبوع، لخوض تحدي صعب وجديد، ولكن هذه المرة على قمة جبل "إيفرست" الشاهقة، في منطقة سنودونيا البريطانية.

وسيقوم فارنوورث، في التحدي، بالتلاعب بكرة قدم على قمة جبل "إيفرست"، من دون أن تقع على الأرض، وذلك خلال رحلة سيقوم بها إلى هناك، لمدة 10 أيام، وفقا لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.

وسبق لفارنووث (32 عاما) وأن خاض تحد مماثل، في 2011، عندما نجح خلال ماراثون لندن، أن يتلاعب بالكرة من دون أن تقع على الأرض، أثناء سيره لمسافة 26 ميلا، وبعد مرور أكثر من 12 ساعة.

ولكن لن يكون الطريق سهلا وممهدا لجون فارنوورث، في تحديه الجديد، إذ ألمح أن التضاريس ستكون أقسى، فضلا عن الارتفاعات الشاهقة، والمنزلقات الخطيرة الموجودة في جبل "إيفرست".

وأشار فارنووث إلى أنه ظل يتدرب على التلاعب بالكرة على قمة جبل "إيفرست"، منذ 6 أشهر ماضية، وكان من بين تحضيراته، أنه أصبح نباتي، لتحسين قدرته على التحمل، حيث ستكون نسبة الأوكسجين قليلة.

ويرغب جون فارنووث في خوض تحدي التلاعب بالكرة على قمة جبل "إيفرست"، لسبب خيري، وهو جمع المال لجمعية مرضى ألزهايمر، في ذكرى جده الذي توفي بهذا المرض في شهر أبريل/نيسان الماضي، وكان مصدر إلهام في حياته.

وحقق فارنووث، 9 أرقام قياسية في حياته، بشأن التحكم في الكرة، ومنها تحطيم الرقم الذي سجله نجم نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بالتحكم بالكرة، بعد سقوطها من ارتفاع فاق العشرة أمتار، من أحد الرافعات، كما أنه أبرز موهبته في برنامج المواهب "Britain's Got Talent"، كما أنه استعرض مهاراته أمام لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار.