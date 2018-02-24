دراسة: الشيخوخة تبدأ من سن الـ 25

كشفت دراسة حديثة، عن أن الدماغ قد تصاب بالشيخوخة منذ سن الـ 25، وهي مرحلة عمرية أبكر مما كان يعتقد في السابق.

© AP Photo/ Chris Carlson تعرف على النظام الغذائي الذي يقاوم الشيخوخة

وتم التوصل لهذا الاكتشاف، خلال تطوير طريقة جديدة، للتحقيق في وظيفة الدماغ، والتي كشفت عن الموعد الذي يبدأ فيه الدماغ في التدهور، بحسب صحيفة " هيرالد سكوتلاند ".

وباستخدامهم لجهاز متطور، تمكن الباحثون من فك التذبذبات الموجودة في السائل النخاعي، والذي يقع بين فروة الرأس والجمجمة.

وتبيّن من ذلك القياس، أن ذلك السائل النخاعي يتقلب بصورة بطيئة، ولكنه مرتبط بإيقاعات التنفس ومعدل ضربات القلب، وضغط الدم.

وقالت البروفيسور أنيتا ستيفانوفسكا، من جامعة لانكستر، إن النتائج الأولية للدرسة، أظهرت دليلا على انخفاض التماسك بين التذبذبات عند المشاركين فوق سن 25، وهو ما يشير إلى أن الشيخوخة الدماغ قد تبدأ في وقت سابق مما كان متوقعا".

ويعتقد فريق البحث من جامعة لانكستر والجامعة الطبية في غدانسك، في بولندا، أن طريقتهم الجديدة، قد تساهم في تشخيص أفضل للأمراض العصبية المرتبطة بـ الشيخوخة.