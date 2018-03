بالخطوات... كيف يمكنك التعرف على من يستغل صورك على "فيسبوك"

وأعلن الموقع الأمريكي عن إطلاقه لتقنية "التعرف على الوجه" لمجموعة اختيارية من مستخدميه، والتي تساعد على التالي:

— البحث عن الصور الموجود فيها، ولكن لم يتم وضع علامة عليها

— مساعدة حمايتك من الغرباء، الذين يستخدمون صورتك

— إخبار الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية عن من الذين في الصور أو مقاطع الفيديو التابعة لك

وأشار "فيسبوك" إلى أن هذه التقنية موجودة في "الإعدادات"، ولكن من الممكن إغلاقها في أي وقت.

Facebook is sending out notifications about new face recognition features pic.twitter.com/18H9E0rNCr — Matt Navarra (@MattNavarra) February 9, 2018

​

ومن أجل تفعيل خاصية "التعرف على الوجه"، فلابد من اتباع الخطوات التالية، كما يوضح "فيسبوك" في هذا الرابط:

1) اذهب إلى إعدادات حسابك

2) انقر على "اختصارات الخصوصية" "Privacy Shortcuts"

3) انقر على "المزيد من الإعدادات" "More Settings"

4) انقر على "التعرف على الوجه" "Face Recognition"

5) اضغط على سؤال "هل ترغب في أم يتعرف "فيسبوك" عليك في الصور والفيديوهات؟" "?Do you want Facebook to be able to recognize you in photos and videos" واختر نعم

وأشار "فيسبوك" إلى أن تقنية "التعرف على الوجه" ليست متوافرة لكل عملائها حاليا، ولم يحدد ما إذا كانت سيطرحها لكل عملائه أم لا.