فيديو... مذيعة تنقل عملية ولادتها لطفلها على الهواء

ووفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، تم نقل عملية ولادة كاسيداي بروكتور، من قسم الولادات القيصرية في إحدى المستشفيات.
وأوضحت بروكتر أن الطفل جاء مبكرا قبل موعده بأسبوعين، معربة عن سعادتها بقدرتها على إشراك مستمعيها في أكثر أيام "حياتي إثارة".
وقالت بروكتر: "ولادة طفلي على الهواء تعد امتدادا لما كنت أفعله يوميا في برنامجي الإذاعي، حيث أشرك المستمعين بكل تفاصيل حياتي".
وأطلقت بروكتور اسم جيمسون على طفلها، بناء على اختيار المستمعين الذين شاركوا في مسابقة لاختيار اسمه في وقت سابق.
يذكر أن بروكتور ستغيب لفترة عن تقديم برنامجها الصباحي، لحصولها على إجازة الأمومة من أجل رعاية طفلها.
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