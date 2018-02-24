فيديو... مذيعة تنقل عملية ولادتها لطفلها على الهواء

قامت مذيعة أمريكية ببث عملية ولادتها على الهواء مباشرة، عبر البرنامج الصباحي الذي تقدمه.

ووفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، تم نقل عملية ولادة كاسيداي بروكتور، من قسم الولادات القيصرية في إحدى المستشفيات.

وشعرت بروكتور بالآم المخاض يوم الاثنين، واتفقت محطة الراديو مع المستشفى التي نقلت إليها على بث لحظة الولادة على الهواء.

وأوضحت بروكتر أن الطفل جاء مبكرا قبل موعده بأسبوعين، معربة عن سعادتها بقدرتها على إشراك مستمعيها في أكثر أيام "حياتي إثارة".

وقالت بروكتر: "ولادة طفلي على الهواء تعد امتدادا لما كنت أفعله يوميا في برنامجي الإذاعي، حيث أشرك المستمعين بكل تفاصيل حياتي".

Little Jedi. A post shared by Cassiday Proctor (@radiocassiday) on Feb 20, 2018 at 11:19am PST

وأطلقت بروكتور اسم جيمسون على طفلها، بناء على اختيار المستمعين الذين شاركوا في مسابقة لاختيار اسمه في وقت سابق.

يذكر أن بروكتور ستغيب لفترة عن تقديم برنامجها الصباحي، لحصولها على إجازة الأمومة من أجل رعاية طفلها.