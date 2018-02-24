بالفيديو... بيل غيتس يجهل كم ينفق على بقالته اليومية

أظهر الملياردير ومؤسس شركة "مايكروسوفت" للإلكترونيات، بيل غيتس، عدم علمه بما ينفقه على بقالته اليومية.

وفي لعبة أدارتها مقدمة البرامج الأمريكية إلين ديجينيريس، طلبت من بيل غيتس، أن يخمّن أسعار خمسة من منتجات البقالة، وأنه إذا استطاع تخمين ثلاثة منها، سيحصل الجمهور الحاضر للبرنامج على جائزة.

وفشل بيل غيتس في تخمين أسعار أربعة منتجات بقالة، منها مسحوق الغسيل، ولفائف البيتزا، ولكنه استطاع أن يخمن السعر الصحيح لخيط تنظيف أسنان، بعدما ذكر سعرا مقاربا له.

وأكد بيل غيتس لإلين ديجينيريس، قبل مشاركته في اللعبة، بأنه لم يذهب إلى محال البقالة للتسوق، منذ فترة طويلة.

يذكر أن هذا هو أول لقاء تليفزيوني بين بيل غيتس وإلين ديجينيريس.

وحاز بيل غيتس على لقب أغنى رجل في العالم، لعام 2017.