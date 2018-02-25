أهم 5 تسريبات عن هاتف "سامسونغ" الجديد "غالاكسي 9"

مع استعداد شركة "سامسونغ" للإعلان عن أحدث هواتفها الذكية، "غالاكسي إس 9"، الأحد 25 فبراير/شباط الجاري، في "مؤتمر الجوال العالمي" "MWC"، في أسبانيا، فإن هذه هي أهم 5 تسريبات عن هاتف "عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية" الجديد:

1) الكاميرا

قامت "سامسونغ" خلال الفترة الماضية بالترويج لكاميرا هاتف "غالاكسي إس 9"، عن طريق ثلاثة فيديوهات ترويجية، طرحتها، والتي تعكس قدرتها الحصرية على التصوير بالحركة البطيئة، فضلا عن جودتها العالية.

2) الإيموجي

تسعى "سامسونغ" بهاتفها الجديد أن تهزم أحدث هواتف "آبل" "آيفون X"، بتصميم "إيموجي" ذو بعد ثالث.

وستظهر "الإيموجيز" ثلاثية الأبعاد على الهاتف، من خلال الكاميرا الأمامية، والتي ستعكس تعبيرات الوجه.

3) السعر

ذكرت تقارير أن سعر "سامسونغ غالاكسي 9" سيكون أغلى من هاتف "آيفون X"، والبالغ سعره 999 دولار بداخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما ذكر موقع "ذا فيرج"، فإن سعر هاتف "غالاكسي إس 9" سيكون بـ 841 يورو (1033 دولار أمريكي)، بينما سيبلغ سعر النسخة الأكبر منه "غالاكسي إس 9 بلس" 997 يورو (1225 دولار أمريكي).

4) سرعة الأداء

سيمتاز هاتف "غالاكسي إس 9" بأنه سيكون أسرع أداءا من النسخة السابقة "غالاكسي 8"، وذلك لكونه أول هاتف مزود بمعالج "سناب دراغون" 845 في 2018، من إنتاج شركة "كوالكوم"، وهو ما يعني أنه سيكون أسرع بنسبة 25% من رقاقة "سناب دراغون" 835 في العام الماضي.

ولن يكون هاتف "غالاكسي إس 9" سريعا فقط من حيث تصفح شبكة الإنترنت، ولكن سيزيد من ألوانه خلال اللقطات التي تحتوي على مؤثرات بصرية.

5) "بصمة وجه" مختلفة

سيشمل هاتف "غالاكسي إس 9" ميزة فتح قفل الشاشة عن طريق "بصمة الوجه"، ولكنها ستكون مغايرة لـ"بصمة الوجه" الموجودة في هاتف "آيفون X"، وذلك باحتوائه على كاميرا أمامية قزحية، والتي ستضمن التقاط كافة تفاصيل الوجه، حتى لو كانت في منطقة لا يتوفر بها ضوء كافي.