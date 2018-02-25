صامويل جاكسون وبعض المعلمين يغردون ردا على اقتراح ترامب

هاجم الممثل الأمريكي، صامويل جاكسون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد اقتراحه بشأن إمداد المعلمين بالأسلحة في المدارس.

وسب جاكسون (69 عاما) ترامب، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ووصفه بـ "اللعين"، وهي التغريدة التي لاقت تداولا كبيرا على موقع التغريدات الشهير.

وأكد صامويل جاكسون أن "اقتراح ترامب بتزويد المدرسين بالأسلحة، يعكس جهله تماما بفكرة التورط في تبادل إطلاق نار".

Can someone that’s been in a Gunfight tell that Muthafukka that’s Never been in a Gunfight, the flaws of his Arm The Teachers plan??!! — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) February 23, 2018

​

وكان دونالد ترامب، اقترح الأربعاء 21 فبراير/شباط، مع عدد من المعلمين والطلبة وأولياء أمورهم، بتزويد 20% من معلمي أمريكا بالأسلحة الخفية، بشرط أن يمتلكون خلفية عسكرية، وتلقوا تدريبات خاصة على استخدام السلاح، وهو ما دعا العديد من العلمين للتعبير عن رفضهم لهذا الاقتراح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

I'm a teacher, and I don't want one, nor should I have one. Want to arm me? Start paying me six figures, give me a bullet-proof vest, and put bullet-proof glass in my classroom windows. — Jolie Lindley (@INChick) February 21, 2018

​

And your solution is to arm teachers??? Are you fucking insane?? I'm a teacher, I teach children. I've been in the army, I've made the choice to no longer be a soldier, but a teacher! — Lucien (@LucienOldenb) February 22, 2018

Hi, I'm a teacher. I don't want a gun. I could use some more dry erase markers. Thanks for your time. — Jacob Leland (@mrdrleland) February 22, 2018

​

بينما قالت رئيس الجمعية الوطنية للتعليم لمجلة "إديوكيشن ويك"، ليلى اسكلسن غارسيا، أن تزويد المعلمين بالأسلحة لن يقدم حلولا لوقف العنف في المدارس الأمريكية.

وكان دونالد ترامب، اقترح إمداد المعلمين بالأسلحة الخفية، بعد حادث إطلاق النار في ولاية فلوريدا الأمريكية.

واعتبر ترامب أن المعلمين المدربين على استخدام السلاح، سيكونون بمثابة "رادع" بالنسبة للطلبة الجبناء حاملي الأسلحة، كما أنهم سيكونون أقل تكلفة من الحراس.