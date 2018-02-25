بالفيديو والصور... شركة أزياء عالمية تستعين بطائرات دون طيار لعرض الحقائب

قررت شركة أزياء عالمية "Dolce & Gabbana" استخدام طريقة جديدة للمرة الأولى في عرض حقائب اليد، حيث استعانت الشركة بطائرات دون طيار بدلا من العارضات في حمل الحقائب أمام الجمهور وعدسات المصورين.

ابتكرت الشركة طريقتها في عرض حقائبها لشتاء وخريف 2018، خلال أسبوع الموضة في ميلان، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واستعانت الشركة بطائرات دون طيار لعرض الحقائب، بعدما تأكدت من أن جميع الحضور أغلقوا خاصية "الواي فاي" من هواتفهم المحمولة، بعد انتظار دام لأكثر من 45 دقيقة، للتأكد من إغلاق الخاصية حتى لا تؤثر على عمل الطائرات.

© REUTERS/ Alessandro Garofalo طائرات دون طيار في عرض حقائب

بدأت الشركة عرضها بالطائرات التي تحمل الحقائب، ورافق ذلك أغنية المطرب كندريك لامار "كل النجوم".

© REUTERS/ Alessandro Garofalo طائرات دون طيار في عرض حقائب

وبعد انتهاء العرض الذي أستعانت خلاله الشركة بالتكنولوجيا الحديثة، قام رجال ونساء بعرض أحدث أزياء الشركة الشهيرة.