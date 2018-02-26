أغنى 10 مدن في العالم... ليس بينها مدينة عربية

كشفت دراسة جديدة عن قائمة أغنى 10 مدن في العالم، والتي أظهرت سيطرة آسيوية.

وأشارت صحيفة " الإندبندنت " البريطانية إلى أن القائمة التي أعدتها " نيو وورلد ويلث " ركزت على إجمالي الثروات الخاصة في كل مدينة، والتي وجد أنها تتراوح ما بين 1 تريليون دولار إلى 3 تريليون دولار أمريكي.

وأوضح الباحثون أن إجمالي الثروات الخاصة، حققت أرقاما أكبر بكثير من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول والمدن.

وخلت قائمة المدن العشر من أي مدن عربية.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

© REUTERS/ Eduardo Munoz ثلاث ظواهر فريدة من نوعها في وقت واحد: خسوف القمر والقمر الكامل والقمر العملاق - نيويورك، الولايات المتحدة 31 يناير/ كانون الثاني 2018

1- نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (3 تريليون دولار).

© AFP 2018/ CHRIS J RATCLIFFE إعصار أوفيليا في لندن

2- لندن، بريطانيا (2.7 تريليون دولار).

© Photo/ Laurian Ghinitoiu/Arcaid Images Architectural Photography Awards 2017/STO متحف "هوكوساي سوميدا" في طوكيو للمصور، لاوريان غينيتو، المتأهل للنهائي في فئة التصميم الخارجي

3- طوكيو، اليابان (2.5 تريليون دولار).

© flickr.com/ Patrick Nouhailler وادي السيليكون

4- وادي السيليكون، الولايات المتحدة الأمريكية (2.3 تريليون دولار).

© REUTERS/ Jason Lee فتاة تزور ساحة "تيانامين" بينما تضرب عاصفة رملية (غبار) في بكين، الصين 4 مايو/ آيار 2017

5- بكين، الصين (2.2 تريليون دولار).

© Sputnik. Iliya Pitalev برج "تزين ماو" وبرج الإذاعة والتلفزيون "اللؤلؤة الشرقية" في شنغهاي، الصين

6- شنغهاي، الصين (2.2 تريليون دولار).

© AFP 2018/ FREDERIC J. BROWN مطار لوس أنجلوس الدولي

7- لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية (1.4 تريليون دولار).

© AFP 2018/ Tengku Bahar سباق هونكونغ السنوي - شارك في سباق المراكب، حوالي 3000 شخص، في ميناء فيكتوريا في هونغ كونغ في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

8- هونغ كونغ (1.3 تريليون دولار).

9- سيدني، أستراليا (1 تريليون دولار).

10- سنغافورة (1 تريليون دولار).

وتحدثت الدراسة أيضا عن أن معظم المدن الأغنى في العالم، تعاني من تفاوت في مستويات الدخل والمعيشة ونوعية الحياة، وفجوات في الثروة، حيث أن لندن ثاني أغنى مدينة في العالم، تعاني من ارتفاع معدلات الفقر.

كما أن مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك الأمريكيتيين تسجلان أعلى معدلات عدم المساواة في الدخل.