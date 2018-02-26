تسجيل
11:07 12 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    القمر العملاق في نيويورك، الولايات المتحدة

    أغنى 10 مدن في العالم... ليس بينها مدينة عربية

    © AP Photo/ Julio Cortez
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10

    كشفت دراسة جديدة عن قائمة أغنى 10 مدن في العالم، والتي أظهرت سيطرة آسيوية.

    عملة البيتكوين، 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © REUTERS/ Dado Ruvic
    "فوربس" تنشر قائمة أغنى 10 أثرياء بالعملات الرقمية... أقلهم يملك مليار دولار
    وأشارت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إلى أن القائمة التي أعدتها "نيو وورلد ويلث" ركزت على إجمالي الثروات الخاصة في كل مدينة، والتي وجد أنها تتراوح ما بين 1 تريليون دولار إلى 3 تريليون دولار أمريكي.

    وأوضح الباحثون أن إجمالي الثروات الخاصة، حققت أرقاما أكبر بكثير من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول والمدن.

    وخلت قائمة المدن العشر من أي مدن عربية.

    وجاءت القائمة على النحو الآتي:

    ثلاث ظواهر فريدة من نوعها في وقت واحد: خسوف القمر والقمر الكامل والقمر العملاق - نيويورك، الولايات المتحدة 31 يناير/ كانون الثاني 2018
    © REUTERS/ Eduardo Munoz
    ثلاث ظواهر فريدة من نوعها في وقت واحد: خسوف القمر والقمر الكامل والقمر العملاق - نيويورك، الولايات المتحدة 31 يناير/ كانون الثاني 2018

    1- نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (3 تريليون دولار).

    إعصار أوفيليا في لندن
    © AFP 2018/ CHRIS J RATCLIFFE
    إعصار أوفيليا في لندن

    2- لندن، بريطانيا (2.7 تريليون دولار).

    متحف هوكوساي سوميدا في طوكيو للمصور، لاوريان غينيتو، المتأهل للنهائي في فئة التصميم الخارجي
    © Photo/ Laurian Ghinitoiu/Arcaid Images Architectural Photography Awards 2017/STO
    متحف "هوكوساي سوميدا" في طوكيو للمصور، لاوريان غينيتو، المتأهل للنهائي في فئة التصميم الخارجي

    3- طوكيو، اليابان (2.5 تريليون دولار).

    Silicon Valley from above
    © flickr.com/ Patrick Nouhailler
    وادي السيليكون

    4- وادي السيليكون، الولايات المتحدة الأمريكية (2.3 تريليون دولار).

    فتاة تزور ساحة تيانامين بينما تضرب عاصفة رملية (غبار) في بكين، الصين 4 مايو/ آيار 2017
    © REUTERS/ Jason Lee
    فتاة تزور ساحة "تيانامين" بينما تضرب عاصفة رملية (غبار) في بكين، الصين 4 مايو/ آيار 2017

    5- بكين، الصين (2.2 تريليون دولار).

    برج تزين ماو وبرج الإذاعة والتلفزيون اللؤلؤة الشرقية في شنغهاي، الصين
    © Sputnik. Iliya Pitalev
    برج "تزين ماو" وبرج الإذاعة والتلفزيون "اللؤلؤة الشرقية" في شنغهاي، الصين

    6- شنغهاي، الصين (2.2 تريليون دولار).

    مطار لوس أنجلوس الدولي
    © AFP 2018/ FREDERIC J. BROWN
    مطار لوس أنجلوس الدولي

    7- لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية (1.4 تريليون دولار).

    سباق هونكونغ السنوي - شارك في سباق المراكب، حوالي 3000 شخص، في ميناء فيكتوريا في هونغ كونغ في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    © AFP 2018/ Tengku Bahar
    سباق هونكونغ السنوي - شارك في سباق المراكب، حوالي 3000 شخص، في ميناء فيكتوريا في هونغ كونغ في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

    8- هونغ كونغ (1.3 تريليون دولار).

    سيدني، أستراليا
    CC0 / Pixabay
    سيدني، أستراليا

    9- سيدني، أستراليا (1 تريليون دولار).

    جسر أمواج هاندرسون في سنغافورة
    CC BY 2.0 / Yeowatzup / Henderson Wave, Singapore
    جسر أمواج هاندرسون في سنغافورة

    10- سنغافورة (1 تريليون دولار).

    وتحدثت الدراسة أيضا عن أن معظم المدن الأغنى في العالم، تعاني من تفاوت في مستويات الدخل والمعيشة ونوعية الحياة، وفجوات في الثروة، حيث أن لندن ثاني أغنى مدينة في العالم، تعاني من ارتفاع معدلات الفقر.

    كما أن مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك الأمريكيتيين تسجلان أعلى معدلات عدم المساواة في الدخل.

    انظر أيضا:

    عناصر إرهابية على بعد كيلومترات من أغنى محافظات العراق
    "فوربس" تنشر قائمة أغنى 10 أثرياء بالعملات الرقمية... أقلهم يملك مليار دولار
    ما سرقه "داعش" من أغنى مدن الشرق الأوسط
    أغنى 10 أشخاص في العالم لعام 2018
    أغنى 6 صحفيين في العالم... أحدهم جمع ثروته من التسريبات
    114 مليار خسائر أغنى شخصيات العالم في يوم واحد...تعرف على أكثر المتضررين
    تعرف على مجموع ثروات أغنى 45 شخصا في ألمانيا
    مفتي القدس: العرب أغنى من أمريكا وعليهم مساعدة المحتاجين بدلا منها
    الكلمات الدلالية:
    أخبار منوعات, قائمة, قائمة افضل بلدان العالم, سنغافورة, هونغ كونغ, لندن, شنغهاي, بكين, طوكيو, نيويورك
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    قناصة روسية في الجيش الروسي
    العيون الساهرة من أجل أوطانهن
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    عملية غصن الزيتون التركية في عفرين السورية
    سير عملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك