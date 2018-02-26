"سامسونغ 9" ضد "آيفون X"... ستة فروق بينهما

التصميم:
يزن هاتف "آيفون X" 179 غراما، بينما أن هاتف "غالاكسي 9" يبلغ وزنه 163، وهو ما يعني أن الأخير أخف وزنا، كما أنه أطول وأرفع من هاتف "أبل".
كلا الهاتفان يتفقان في أن تصميمهما زجاجي، ومحاطان بإطار معدني، مع فارق أن هاتف "آيفون X" لديه "حز" متواجد في أعلى شاشته، وهو ما سبب ضيقا لعدد من مستخدميه.
كما أن "آيفون X" و"سامسونغ غالاكسي 9" مقاومان للغبار والماء.
الشكل
يتفق هاتف "غالاكسي 9" في الطول "آيفون X" في الطول (كلاهما بشاشة طولها 5.8 بوصة) ولكن بالنسبة لنسخة "غالاكسي 9 بلس" الأكبر حجما، فيبلغ طوله 6.2 بوصة، عكس "آيفون X"، الذي ليس لديه نسخة أكبر منه.
المساحة التخزينية
تم طرح هاتف "سامسونغ غالاكسي 9" بنسختيه الأصغر والأكبر برامات 4 و6 غيغابايت، وبسعة تخزينية أساسية 64 غيغابايت و128 غيغابايت، مع إمكانية وضع ذاكرة إضافية فيه تصل إلى 256 غيغابايت بواسطة شريحة ذاكرة مايكرو.
"آيفون X": برامات 3 غيغابايت وبسعة تخزينية رئيسية 64 و256 غيغابايت.
Comparando el nuevo Samsung Galaxy 9 con iPhone X pic.twitter.com/85aXd7rjml— Fernando Oliver I (@irarrazaval) February 26, 2018
السعر
يبدأ سعر "آيفون X" من 999 دولار أمريكي
يبلغ سعر "غالاكسي 9" بنسختيه العادية والكبيرة بـ 739 دولار و869 دولار.
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