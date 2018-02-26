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    عرض هواتف سامسونغ الجديدة S9 و S9+ في إسبانيا، 25 فبراير/ شباط 2018

    "سامسونغ 9" ضد "آيفون X"... ستة فروق بينهما

    © REUTERS/ Sergio Perez
    منوعات
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    بعد أن أعلنت "سامسونغ"، أمس الأحد، 25 فبراير/ شباط، عن أحدث هواتفها الذكية بعد طول انتظار "غالاكسي إس 9"، بدأ العديد من المهتمين بالتكنولوجيا في التساؤل حول أوجه التشابه والاختلاف بينه وبين هاتف "آيفون X"، من إنتاج شركة" "أبل" الأمريكية.

    بدء مبيعات هواتف iPhone X في موسكو، روسيا
    © Sputnik. Evgenya Novozhenina
    "أبل" تعترف بعيب جديد في "آيفون X"
    ترد صحيفة "ذا إنكوايرر" على هذا السؤال في النقاط التالية:

    التصميم:

    يزن هاتف "آيفون X" 179 غراما، بينما أن هاتف "غالاكسي 9" يبلغ وزنه 163، وهو ما يعني أن الأخير أخف وزنا، كما أنه أطول وأرفع من هاتف "أبل".

    كلا الهاتفان يتفقان في أن تصميمهما زجاجي، ومحاطان بإطار معدني، مع فارق أن هاتف "آيفون X" لديه "حز" متواجد في أعلى شاشته، وهو ما سبب ضيقا لعدد من مستخدميه.

    كما أن "آيفون X" و"سامسونغ غالاكسي 9" مقاومان للغبار والماء.

    الشكل

    يتفق هاتف "غالاكسي 9" في الطول "آيفون X" في الطول (كلاهما بشاشة طولها 5.8 بوصة) ولكن بالنسبة لنسخة "غالاكسي 9 بلس" الأكبر حجما، فيبلغ طوله 6.2 بوصة، عكس "آيفون X"، الذي ليس لديه نسخة أكبر منه.  

    المساحة التخزينية

    تم طرح هاتف "سامسونغ غالاكسي 9" بنسختيه الأصغر والأكبر برامات 4 و6 غيغابايت، وبسعة تخزينية أساسية 64 غيغابايت و128 غيغابايت، مع إمكانية وضع ذاكرة إضافية فيه تصل إلى 256 غيغابايت بواسطة شريحة ذاكرة مايكرو.

    "آيفون X": برامات 3 غيغابايت وبسعة تخزينية رئيسية 64 و256 غيغابايت. 

    السعر

    يبدأ سعر "آيفون X" من 999 دولار أمريكي

    يبلغ سعر "غالاكسي 9" بنسختيه العادية والكبيرة بـ 739 دولار و869 دولار.

     

    هاتف "سامسونغ غالاكسي 9" موزد بكاميرا 12 ميغابيكسل، وبكاميرا أمامية 8 ميغابيكسل
    هاتف "آيفون X" مزود بكاميرا ثنائية 12 ميغابيكسل وبكاميرا أمامية 7 ميغابيكسل
    وبإمكان الهاتفان أن يصورا فيديوهات بدقة 4K وبالحركة البطيئة.

     

     

    نظام التشغيل
    يعمل "سامسونغ 9" بنظام تشغيل "أندرويد أوريو 8.0"، بينما يعمل "آيفون X" بنظام تشغيل "آي أو إس 11".
    ومن الصعب المقارنة بين نظامي التشغيل، لأن كلاهما مختلف، ولأن الكل يعرف أيا منهما يرغب في استخدامه.
    ولكن يتيح نظام "آي أو إس 11" لـ "آيفون X" بعض المزايا، منها فتح قفل الشاشة بواسطة "بصمة الوجه" و"الإيموجي المتحرك"، وأوضاع مختلفة لالتقاط صور "السيلفي".
    أما بالنسبة لنظام تشغيل "أندرويد أوريو" فإنه يمد هاتف "سامسونغ غالاكسي إس 9" للمرة الأولى بتطبيق خاص بصور "سامسونغ"، ويتيح موائمة الهاتف مع أجهزة "سامسونغ" القابلة للارتداء، مثل "ساعة سامسونغ".

     

    انظر أيضا:

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    سامسونغ غالاكسي إس 9, آيفون x, iphone, iphone X, آيفون, شركة آبل, سامسونغ, أبل, أمريكا, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
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