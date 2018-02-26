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    مريض نفسي

    13 علامة تشير إلى أنك تتعامل مع مريض نفسي

    © AP Photo/ GB
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    حدد المؤلف، الأستاذ الفخري بعلم النفس في جامعة كولومبيا البريطانية، روبرت هير، عدد العلامات التي من الممكن أن تشير إلى أن الشخص يعاني من مرض نفسي.

    فصل من العمل
    © Photo/ hr-media.ru
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    وقدر هير عدد المرضى النفسيين في الولايات المتحدة الأمريكية، في كتابه "Without Concience: The Disturbing World of Psycopaths Among Us" أو "من دون ضمير: العالم المزعج للمرضى النفسيين" بـ 2 مليون نسمة، وفقا لمجلة "بيزنس إنسايدر".

    1) الملل هو عدوهم

    المريض النفسي لا يشعر بالسأم والملل، لمجرد أنه قضى عطلة نهاية الأسبوع في المنزل، من دون أن يتنزه، ولكن الشعور بالملل يطارده طوال الوقت، لأن جهازه العصبي موصول دائما، ولذا فهو في حاجة دائما لفعل أمور مثيرة، لكي يشعر بأنه طبيعي وبالإثارة، كما يقول روبرت شاج، وهو عالم أعصاب، ويشير إلى أن ذلك النوع هو الذي يوجد في المجموعات، ودائما ما يحرض على القيام بأمور مثيرة وخطيرة بغرض التسلية.

    2) ساحرون

    يحرص المرضى النفسيون طوال الوقت على الظهور في صورة ساحرة ومغايرة تماما لطبيعتهم المخيفة، لكي يبدو طبيعيين، فمثلا دائما ما يختارون موضوعات تهم الجميع، ويتناولون جوانب عنها مثيرة للمشاعر، كما يسرد بول بابياك وروبرت هير في كتابهما "Snakes in Suits: When Psychopaths Go to Work".

    كما أن المرضى النفسيين دائما ما يروون روايات مثيرة للاهتمام، من أجل سحر الآخرين، سواء كان ذلك في محيط العمل أو في داخل السجن.

    3) كاذبون

    على عكس المصابين بمرض الكذب، الذين يكذبون من دون حافز أو حتى داعي، فإن المريض النفسي يتخذ من الكذب وسيلة لتحقيق أهدافه، فينصبون ويحتالون من أجل الحصول على ترقية في العمل أو إنشاء صداقة.

    4) غير واقعيين

    إن المرضى النفسيين يفتقرون للواقع، ولا يميلون للخطط طويلة المدى، لأنهم يؤمنون بأن يعيشوا اللحظة ويتمتعوا بها، فضلا عن أنهم غير واقعيين تماما، إذ يوضح الطبيب روبرت شاج أنه عند سؤال المرضى النفسيين داخل السجن عن أحلامهم المستقبلية، فإنهم يردون بأنهم يرغبون في العمل كرائد فضاء أو محارب نينجا أو عميل مباحث فيدرالي.

    5) فوق الجميع

    يعتبر المرضى النفسيين أنفسهم في العمل بأن قدراتهم تفوق الجميع، ويستخدمون هذه الطريقة كدرع لحمايتهم من الآخرين المقيدون لنجاحه، وكذلك من أجل استخدامها للتحكم في زملائه السذج، ومعرفة كل ما يدور بداخل المؤسسة.

    6) عواطفهم

    إن المرضى النفسيين غير قادرين على الشعور بالعاطفة، سواء لأنفسهم أو لغيرهم، ولكن أظهرت دراسة في عام 2013، وأجريت على العديد من المجرمين النفسيين العنيفين، بأن عقولهم قادرة على تقاسم المعاناة مع الآخرين أو إبطالها وقتما يرغبون.

    ولكن من الممكن أن يطوع امريض النفسي عاطفته من أجل إغواء أحدهم أو التلاعب بعقله.

    7) حادو المزاج

    يتسم المريض النفسي بعصبيته الزائدة، بصرف النظر عمن هم بصحبته، ولكنهم يخفون هذا بطبيعتهم الساحرة والمزيفة. 

    8) الجنس

    أظهرت دراسة صادرة من جامعة لندن أن المرضى النفسيين مرتبطون أكثر بإقامة العلاقات الجنسية، عن الارتباط وتأسيس علاقة جادة، لأن ذلك يشعرهم بالتحكم والسيطرة، ويرضي غرورهم.

    9) غير مسؤولين

    المريض النفسي فهو الذي لا يتحمل المسوؤلية، ولا يهتم بخيانة زوجته أو أن يكون متهورا مع الخطيبة، أو أن يخالف القانون، أو ألا يتحمل مسؤولية نفقات طفله بعد الطلاق.

    10) طفولة مثيرة للمشاكل

    أثبتت دراسة نشرت في المجلة البريطانية للطب النفسي، أن فرط النشاط واضطرابات السلوك، هي متنبؤات قوية للسلوكيات النفسية في مرحلة البلوغ، فالأطفال كثيرو الطرد من المدرسة بسبب إحداثهم للمشاكل هم أميل لأن يكونوا مرضى نفسيين.    

    11) سلوك إجرامي

    يتسم المريض النفسي بالسلوك الإجرامي، فهو مؤذي بطبعه ولو في أضيق الحدود، من دون أن يمارس أعمال عنف صريحة.

    إن العديد من المجرمين الجرائم نتيجة بسبب إدمانهم للمخدرات أو بسبب مرورهم بطفولة عنيفة، ولكن بالنسبة للمرضى النفسيين، فإن الدافع ينبع إلى حد كبير من انعزالهم عن المجتمع.

    12) لا تتوقع رد فعلهم

    المريض النفسي لا تتوقع ردود فعله، فهو دائم التغيير في شخصياته وآرائه بحسب الموقف المتواجد فيه، وهذا من الممكن لمسه في زميل العمل الذي يتحول فجأة من شخص ودود إلى بارد التصرفات.

    13) المرض النفسي "نمط"

    يقول روبرت شاج إن ما يميز معظمنا عن كونهم مرضى نفسيين، في اضطرابات الشخصية، التي تظهر رغما عنهم، سواء في المدرسة أو العائلة أو مع الأصدقاء أو عندما كانوا صغارا، أو في سن المراهقة، أو عندما يكونوا بالغين، وهي اضطرابات من الصعب تفسيرها بأنها مجرد مزاج سيء نتيجة الحضور للعمل.

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    مريض نفسي, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
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