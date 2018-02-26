فيديو... وفاة ملاكم إثر ضربة قوية رغم فوزه على منافسه

لقي الملاكم البريطاني سكوت ويستغارث مصرعه رغم فوزه أمام مواطنه ديك سبيلمان، أثر تلقيه ضربة قوية خلال النزال.

ووفقا لما نشرته صحيفة " غارديان "، انهار صاحب الـ31 عاما في غرفة خلع الملابس، عقب المواجهة التي انتهت بفوزه واستمرت عشر جولات.

وأشارت الصحيفة إلى أن ويستغارث تلقى ضربة عنيفة، كما أنه كان يتألم خلال مشاركته في مقابلات ما بعد المباراة.

وقام سبيلمان خصم الملاكم الراحل، برثائه على "تويتر"، قائلا: "أشعر بالحسرة ولا أجد ما أقوله. سأستمر في الصلاة لعائلة سكوت والمقربين منهم. ارقد بسلام يا صديقي".

Praying @scottwestgarth pulls through devastated is an understatement thoughts and prayers with his family. 🙏 Xxx — dec spelman (@dec_spelman) February 25, 2018

وكتب ستيفي بول، متعهد الملاكم الراحل، عبر حسابه على موقع "تويتر"، "أن تنظم عرض ملاكمة وترعى رجلا شابا يفقد حياته وهو يؤدي عملا يحبه، ليس لدي ما أقوله حيال الأمر".

God bless @scottwestgarth 2 promote a Boxing show and a young man doing a job he loves losing his life I have no words RIP lad thoughts go out 2 yr family and yr team it’s been the hardest few days I’ve had to endure no idea what 2 do moving forward 💔😔 — Stefy Bull (@StefyBull) February 26, 2018

وتابع "فلترقد في سلام يا فتى، وتعازينا لعائلتك وفريقك، كانت من أصعب الأيام التي مررت بها".

يذكر أن سجل ويستغارث المهني في الملاكمة الاحترافية، يحتوي على سبعة انتصارات بنزاله الأخير، وهزيمتين وتعادل.