بالفيديو... تطبيق يريحك من عناء الوقوف في طوابير الدفع

أطلق تطبيق على الهواتف الذكية، يريح زبائن محال "السوبر ماركت" من الوقوف في طوابير الدفع لفترة طويلة.

والتطبيق اسمه "سوبر سمارت"، تقوم فكرته على جعل الزبائن، بإجراء مسح على الرموز التجارية المتواجدة على مشترياتهم، من دون الحاجة إلى ذهابهم إلى طوابير الدفع، لكي يقوم موظف صندوق المشتريات بإجراء هذه العملية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبعد أن يتم إضافة كل المشتريات في التطبيق، فإنه يتم فحصها من جديد، بواسطة آلة تابعة للتطبيق، ومتواجدة في "السوبر ماركت".

وبعد أن يتم التأكيد على كل المشتريات المختارة، يتم الدفع بواسطة بطاقة الائتمان "فيزا".

ويؤكد مطور التطبيق الإسرائيلي الجنسية، يير كليبر، أن عملية دفع ثمن المشتريات لن تزيد عن 30 ثانية، بداية من مسحها في الآلة التابعة له، وحتى مغادرة العميل للمكان.

وأضاف أن التطبيق قادر على مسح 180 منتج استهلاكي في "السوبر ماركت".

وتتوافر ماكينات "سوبر سمارت" في أحد محال "السوبر ماركت" في إسرائيل، ويسعى كليبر حاليا للتفاوض مع واحد من أكبر متاجر المملكة المتحدة، من أجل استخدامها.

وقال مايكل هوفمان، من شركة بطاقات اعتماد "فيزا"، وهي شريك أساسي لـ "سوبر سمارت"، أن هذا التطبيق سيقلل إلى حد كبير من الوقت الذي يقضيه العملاء في مغادرة "السوبر ماركت".