"يوتيوب" يحذف أغنية أحمد مكي "وقفة ناصية زمان"

حذف موقع "يوتيوب" للفيديوهات، الإثنين 26 فبراير/ شباط، أحدث أغنية مصورة للفنان المصري أحمد مكي "وقفة ناصية زمان"، بعد مرور شهرين من طرحها.

وذكر "يوتيوب" أن سبب حذف الأغنية، هو امتلاك شركة "أوديام" حقوق الملكية الفكرية.

YouTube موقع "يوتيوب" الأمريكي يحذف أغنية أحمد مكي "وقفة ناصية زمان"

وتتخصص شركة "أوديام" في منح مؤلفي الأغاني والملحنين وناشري الموسيقي على جزء من ملايين الدولارات، من عائدات "يوتيوب" غير المدفوعة، التي تم إنشاؤها في الولايات المتحدة، وحصلوا عليها بحق من استخدام موسيقاهم في مقاطع فيديو.

وزعمت تقارير، أن الأغنية تم اقتباسها من أغنية أجنبية بعنوان "The Truth"، من أداء مطربة كاتبة أغاني أيرلندية، تدعى روازين مورفي، والتي طرحتها في عام 1999.

وكان أحمد مكي قال في وقت سابق لقناة "دي إم سي" الفضائية المصرية، إن فكرة "وقفة ناصية زمان" استوحاها "من الحنين للماضي وذكرياته الجميلة التي لا تفارقني، ودائما أناقش هذا في أعمالي التي أقدمها، إذ كنت أشاهد وقتها القيم والأخلاق التي نفتقدها اليوم، ولم يقتصر الأمر على المحترمين فقط، ولكن حتى شباب الشوارع أو المتشردين كان لهم مبادئ فلا أحد يغدر بالآخر، ويحترمون من هم أكبر عمرا، ولا يتحرشون بفتاة تمر من منطقتهم، كما يحدث اليوم بشكل مؤسف".

وأشار إلى أن "هناك عواملا كثيرة، أدت إلى انهيار القيم والأخلاق في المجتمع لهذه الدرجة، ومنها أننا كنا في الماضي لدينا مثل أعلى وقدوة في كل شارع ونحترم كلامه، ونلجأ له في حل المشكلات، فضلا عن الروابط الاجتماعية بين العائلات والأسر في نفس المنطقة التي يعيشون فيها، فكنت تراهم وكأنهم أسرة واحدة وليسوا مجرد جيران فقط، وتتضح عليهم مظاهر الحب والاحترام".

وكانت أغنية "وقفة ناصية زمان" حققت 16 مليون مشاهدة، منذ أن تم طرحها على "يوتيوب" في شهر ديسمبر/ كانون الأول.

والأغنية أداء أحمد مكي وهدى السنباطي، وكلمات وإخراج أحمد مكي، ومن ألحان وتوزيع آدم الشريف.