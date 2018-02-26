أبل تفاجئ عشاقها بأكبر هاتف آيفون في تاريخها

وقالت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها، اليوم الاثنين، إن النسخ الجديدة ستتضمن أيضا هاتف بنفس حجم هاتف "آيفون 10" الحالي ونموذج أقل سعرا يحتوي على بعض الخواص الرئيسية للهاتف الأكثر شهرة في العالم.
ووفقا للتقرير، فإن أبل تجري بالفعل اختبارات على الهواتف الجديدة ومن المتوقع أن تعلن عنها في خريف العام الحالي.
وكشف التقرير، أن هاتف آيفون العملاق، الذي يشبه جهاز نصف لوحي (تابلت)، سيكون مزودا بشاشة 6.5 بوصة. بينما سيكون حجم الهاتف مماثلا لحجم آيفون 8 بلس، وأن الشاشة ستكون أكبر بمقدار بوصة واحدة بفضل التصميم بنظام الحافة إلى الحافة.
ومع اتجاه السوق العالمية للهواتف الذكية لأن تظل مستقرة أو ربما تنكمش بعد نمو هزيل بلغ 1 بالمئة العام الماضي، تركز شركات الهواتف الذكية على الخواص المصممة لتشجيع المستهلكين على التخلي عن هواتفهم القديمة في وقت مبكر عما كانوا يفعلون في السابق.
ويتميز هاتف سامسونغ الجديد بكاميرا محسنة وأداة صوتية مزودة بخصائص الذكاء الصناعي ووظائف لوسائل التواصل الاجتماعي أكثر سهولة في الاستخدام من الهواتف السابقة.
وعلى الرغم من أن "سامسونغ" تملك بالفعل واحدة من أفضل كاميرات الهواتف الذكية، إلا أنها تتطلع مع هاتفها الجديد "غالاكسي إس 9" لإنتاج أفضل لقطات للإضاءة المنخفضة، وتسجيل فيديوهات بالحركة البطيئة.
وأعلنت "سامسونغ" عن أن هواتف "غالاكسي إس 9" الجديدة ستكون متاحة بدءا من 16 مارس/آذار المقبل، مع فتحها لباب الطلبات المسبقة من الجمعة 2 مارس.
ويبلغ سعر "غالاكسي إس 9" عبر موقع "سامسونغ" الرسمي، 720 دولار أمريكي، بينما يبلغ سعر نسخته الأكبر "غالاكسي إس 9 بلس" 840 دولار، وهو ما ينافي التقارير التي زعمت بأنه سيكون أغلى من هاتف "آيفون X" الأمريكي، البالغ سعره 999 دولار.
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