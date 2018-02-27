بالصور والفيديو... ظاهرة طبيعية غير عادية في سماء البرازيل

شهدت سماء البرازيل، أمس الاثنين، ظاهرة طبيعية غير عادية، أدهشت الجميع.

واستطاع رواد شبكات التواصل الاجتماعي في البرازيل توثيق الظاهرة ببعض الصور والفيديوهات من زوايا مختلفة.

ووفقا لموقع "غلوبو"، هذه الظاهرة البصرية النادرة، يرجعها المتخصصون إلى بلورات الجليد التي تكونت في السحب في الطبقات العليا من طبقة التروبوسفير في الفضاء، حيث تنعكس أشعة الضوء القوية الصادرة سواء من الشمس أو القمر على هذه البلورات الجليدية، مكونا هالة ضوئية كبيرة بألوان قوس قزح.

وقد عبر سكان البرازيل، الذين شاهدوا هذه الظاهرة عن اندهاشهم وتعجبهم لما رأوه، بالإضافة إلى سعادتهم الغامرة بهذه الصدفة التي قد لا يصادفها أشخاص كثيرون في حياتهم.