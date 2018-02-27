تراجع في حركة المسافرين بمطار دبي

شهد مطار دبي الدولي تناقصا في عدد المسافرين، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بحوالي 1 %، وبلغ عدد المسافرين 7 ملايين و960 ألف و146 شخصا.

© AFP 2018/ MARWAN NAAMANI محمد بن راشد يفاجئ المسافرين في مطار دبي (فيديو)

القاهرة — سبوتنيك . وأكد تقرير حول حركة المطار، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/ شباط، أن عدد المسافرين بلغ أكثر من 8 ملايين في الشهر الأول من عام 2017.

وتراجع عدد الطائرات التي هبطت في مطار دبي، غير أن المطار سجل نموا في حركة المسافرين إلى أمريكا الجنوبية 22.6 %.

وسجل المطار نموا في حركة المسافرين إلى دول الاتحاد السوفيتي سابقا بنسبة 19.7 %.

وكانت لندن مقصد المسافرين الأول عبر مطار دبي بـ333.3 ألف راكب، ثم الكويت بـ231.9 ألف، ومومباي بالهند بـ225.7 ألف راكب.

حركة المسافرين عبر مطار #دبي الدولي تتجاوز رقم 7.9 ملايين مسافر في يناير 2018. وظل متوسط ​​عدد الركاب لكل رحلة مرتفعاً عند 232 مسافراً، بزيادة 0.9٪ مقارنة بيناير 2017 pic.twitter.com/fKBgVDI6uC — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 27, 2018

وأعلنت، اليوم الثلاثاء، مؤسسة مطارات دبي خطتها لإغلاق المدرج الجنوبي للمطار لمدة 45 يوما، من 16 أبريل/ نيسان حتى 30 مايو/ أيار في العام المقبل، لتنفيذ عملية صيانة للمدرج.

مطار #دبي الدولي يتعامل حالياً مع من 1,100 حركة للطائرات يومياً. pic.twitter.com/7lUy1OF1Hy — الإمارات الآن (@EmiratesNow_) February 26, 2018

ويؤثر ذلك على القدرة الاستيعابية للمطار، وهو ما يؤدي لطلب دبي من شركات الطيران تخفيض عملياتها إلى المطار.