تراجع في حركة المسافرين بمطار دبي

وتراجع عدد الطائرات التي هبطت في مطار دبي، غير أن المطار سجل نموا في حركة المسافرين إلى أمريكا الجنوبية 22.6 %.
وسجل المطار نموا في حركة المسافرين إلى دول الاتحاد السوفيتي سابقا بنسبة 19.7 %.
وكانت لندن مقصد المسافرين الأول عبر مطار دبي بـ333.3 ألف راكب، ثم الكويت بـ231.9 ألف، ومومباي بالهند بـ225.7 ألف راكب.
حركة المسافرين عبر مطار #دبي الدولي تتجاوز رقم 7.9 ملايين مسافر في يناير 2018. وظل متوسط عدد الركاب لكل رحلة مرتفعاً عند 232 مسافراً، بزيادة 0.9٪ مقارنة بيناير 2017 pic.twitter.com/fKBgVDI6uC— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 27, 2018
وأعلنت، اليوم الثلاثاء، مؤسسة مطارات دبي خطتها لإغلاق المدرج الجنوبي للمطار لمدة 45 يوما، من 16 أبريل/ نيسان حتى 30 مايو/ أيار في العام المقبل، لتنفيذ عملية صيانة للمدرج.
مطار #دبي الدولي يتعامل حالياً مع من 1,100 حركة للطائرات يومياً. pic.twitter.com/7lUy1OF1Hy— الإمارات الآن (@EmiratesNow_) February 26, 2018
ويؤثر ذلك على القدرة الاستيعابية للمطار، وهو ما يؤدي لطلب دبي من شركات الطيران تخفيض عملياتها إلى المطار.
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