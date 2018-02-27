سيدة بريطانية لم تبتسم منذ 34 عاما

أكدت سيدة بريطانية تدعى، كيت والورك، تبلغ من العمر 51 عاما أنها لم تبتسم منذ كان عمرها 17 سنة.

وغيرت حالة نادرة حياة كيت والورك، حيث تعرضت لشلل في الوجه حين كانت مراهقة، حسب موقع "مانشيستر إيفنينج نيوز".

وتعرف إصابة كيت والورك بمتلازمة ميلكيرسون، وتصيب 8 أشخاص من أصل كل 10 آلاف في المملكة المتحدة.

وكانت كيت عمرها 3 سنوات حينما لاحظت عائلتها ما يحدث لوجهها، حيث تم تشخيصها بشلل في الوجه.

ومع سن الـ17 كان وجه كيت قد تأثر بشلل الوجه، ما جعلها غير قادرة على الابتسام.