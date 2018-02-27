سيدة بريطانية لم تبتسم منذ 34 عاما

وغيرت حالة نادرة حياة كيت والورك، حيث تعرضت لشلل في الوجه حين كانت مراهقة، حسب موقع "مانشيستر إيفنينج نيوز".
⭐️ #News • Woman, 51, hasn't smiled in 34 YEARS: Cate Wallwork, 51, from Rochdale, Greater… https://t.co/1ODkVcBcoj— Kazi UK™ 🇬🇧 (@Kazi_UK) February 27, 2018
وتعرف إصابة كيت والورك بمتلازمة ميلكيرسون، وتصيب 8 أشخاص من أصل كل 10 آلاف في المملكة المتحدة.
وكانت كيت عمرها 3 سنوات حينما لاحظت عائلتها ما يحدث لوجهها، حيث تم تشخيصها بشلل في الوجه.
ومع سن الـ17 كان وجه كيت قد تأثر بشلل الوجه، ما جعلها غير قادرة على الابتسام.
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