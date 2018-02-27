تشريح جثمان الممثلة الهندية سريديفي يكشف عن تفاصيل جديدة

قررت النيابة العامة لإمارة دبي تسليم جثمان الممثلة الهندية سريديفي كابور إلى ذويها اليوم (الثلاثاء) وذلك عقب انتهاء التحقيقات المتعلقة بحادث وفاتها وإغلاق ملف الحادث.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 27, 2018
النيابة العامة في #دبي: قرار الإفراج عن الجثمان جاء بعد اتمام كافة التحقيقات والأمور الإجرائية المتبعة في مثل تلك الحوادث، للوقوف على كافة ملابساتها وضمان تحقيق العدالة في إطار القانون.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 27, 2018
A reporter drowned in a bathtub to enact #Sridevi death. He has survived. There are conflicting reports about journalism. pic.twitter.com/GnRmSuGTiQ— Kamlesh Singh | Bana de Lohagarh (@kamleshksingh) February 27, 2018
#Sridevi 💔🌹🙏🏼 You Will Be Deeply Missed @SrideviBKapoor ❤️ @ManishaDRatnani @Dabboo pic.twitter.com/k3DKSvZ3Qg— DABBOO RATNANI (@DabbooRatnani) February 27, 2018
وخلال مسيرة فنية امتدت لثلاثة عقود، مثلت سريديفي في 300 فيلم سينمائي، وكرمت بجائزة "بادما شري" عام 2013، وهي رابع أهم تكريم محلي في الهند.
I feel sad that some sections of social media are still making speculations about the demise of #Sridevi which are baseless and irresponsible. I appeal to all to respect sensibilities and just #LetHerRestInPeace pic.twitter.com/KwnNZ80189— Rajat Sharma (@RajatSharmaLive) February 27, 2018
وكان أول ظهور سينمائي لسريديفي في فيلم "جولي" من إنتاج عام 1975، بينما جاءت انطلاقتها في فيلم "سولفا سوان"، من إنتاج 1979، و"هيماتوالا" و"موالي" من إنتاج 1983، و"تشاندني" من إنتاج 1989.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)