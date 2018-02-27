تشريح جثمان الممثلة الهندية سريديفي يكشف عن تفاصيل جديدة

أغلقت شرطة دبي، الثلاثاء 27 فبراير/ شباط، ملف قضية وفاة الممثلة الهندية الشهيرة، سيريديفي كابور، وحددته بأنه "غرق عرضي".

وقال المحققون في شرطة دبي، في بيان رسمي، إن سريديفي البالغة من العمر 54 عاما، غرقت في حوض حمام الفندق المقيمة فيه في إمارة دبي الخليجية، بعد فقدانها الوعي، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وتابعوا أن تشريح الجثة كشف أيضا وجود كحول في دمها.

وقال مكتب الإعلام في دبي أن "القضية أغلقت الآن".

وأكد مسؤولو شرطة دبي أن عائلة سريديفي منحت الإذن لإعادة جثتها إلى الهند، حيث سيتم دفنها هناك.

قررت النيابة العامة لإمارة دبي تسليم جثمان الممثلة الهندية سريديفي كابور إلى ذويها اليوم (الثلاثاء) وذلك عقب انتهاء التحقيقات المتعلقة بحادث وفاتها وإغلاق ملف الحادث. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 27, 2018

النيابة العامة في #دبي: قرار الإفراج عن الجثمان جاء بعد اتمام كافة التحقيقات والأمور الإجرائية المتبعة في مثل تلك الحوادث، للوقوف على كافة ملابساتها وضمان تحقيق العدالة في إطار القانون. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 27, 2018

وذكرت وسائل الإعلام الهندية، أن أنيل أمباني، وهو ثاني أكبر رجل صناعة في مومباي، أرسل طائرة خاصة إلى دبي لنقل جثة سريديفي إلى بلدها.

وتم تحصين جثة سريديفي يوم الثلاثاء في مشرحة بسيطة تديرها حكومة دبي في حي مترب يضم بعض سكان دبي من العمال الأجانب، ومنهم القادمون من جنوب آسيا.

© AP Photo/ Dhiraj Singh الممثلة الهندية سريديفي رفضت واحدا من أنجح أفلام المخرج ستيفن سبيلبرغ وتصدرت وفاة سريديفي كابور، التي تعد أول ممثلة تحصل على أدوار البطولة المطلقة في السينما الهندية، الصفحات الأولى لوسائل الإعلام الهندية، وقام عدد من نجوم بوليوود بنعيها، مثل أمير خان، كما أن المعجبين تجمعوا أمام منزل شقيق زوجها في مومباي، الممثل البارز أنيل كابور.

بينما تغطية وفاة سريديفي كابور اتسمت بالتحفظ.

A reporter drowned in a bathtub to enact #Sridevi death. He has survived. There are conflicting reports about journalism. pic.twitter.com/GnRmSuGTiQ — Kamlesh Singh | Bana de Lohagarh (@kamleshksingh) February 27, 2018

وكانت سريديفي هي ممثلة بوليوود الأكثر شهرة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وأول امرأة تنال أجرا في صناعة السينما، التي يهيمن عليها الرجال.

وبدأت سريديفي التمثيل في سن الرابعة، وكانت بدايتها بالظهور في أفلام باللهجة التاميلية، في السيتينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ولكنها طردت من المدرسة بسبب إصرارها على التمثيل.

وخلال مسيرة فنية امتدت لثلاثة عقود، مثلت سريديفي في 300 فيلم سينمائي، وكرمت بجائزة "بادما شري" عام 2013، وهي رابع أهم تكريم محلي في الهند.

I feel sad that some sections of social media are still making speculations about the demise of #Sridevi which are baseless and irresponsible. I appeal to all to respect sensibilities and just #LetHerRestInPeace pic.twitter.com/KwnNZ80189 — Rajat Sharma (@RajatSharmaLive) February 27, 2018