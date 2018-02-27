بالفيديو... طلاب الإمارات يزورون المريخ بهذه التقنية

© AP Photo/ Sam McNeil كوكب المريخ في صحراء عُمان 11 وشركة (ألف) للتعليم، متخصصة في ابتكار برامج تعليمية برعاية محلية، تعرض رحلة للكوكب الأحمر، وذلك في جناحها بالمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم 2018 في دبي، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.





ويُنظم المعرض بين 27 فبراير/ شباط وأول مارس/ آذار المقبل.





ويأتي إطلاق الشركة لتجربة رحلة كوكب المريخ ، في إطار رسالتها الرامية إلى تعزيز اهتمام أجيال المستقبل بمجالات العلوم والفضاء والهندسة والرياضيات، ودعما لأهداف دولة الإمارات العربية المتحدة طويلة الأمد لاستكشاف الفضاء.





وأوضح جيوفري ألفونسو، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة، أن (ألف) ترغب في زيارة الناس للمريخ في تجربة مثيرة.





وقال: أردنا أن نجري تجربة استكشاف كوكب المريخ بتقنية الواقع الافتراضي لتكمل رسالتنا المتمثلة في صقل عقول أجيال المستقبل وتزويدهم بالخبرات والمعارف التي ستتيح لهم فتح آفاق جديدة أمام البشرية على كوكب المريخ.





وبحسب موقعها الإلكتروني، فقد تأسست (ألف للتعليم) في عام 2015، وأطلقت منصتها للمرة الأولى للطلاب في عام 2017، فأتاحت حينها لأكثر من 240 طالبا في مدرسة في أبو ظبي أن يكونوا أوائل الطلاب في تاريخ البشرية الذين ينطلقون في رحلة للتعلم باستخدام الذكاء الصناعي في الصفوف التقليدية بغرض التعليم الأكاديمي.





وتعمل "ألف" بتعاون وثيق مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.





وأضاف ألفونسو أن الشركة تتبنى إطارا تعليميا فريدا ومبتكرا، يتضمن محتوى من الوسائط الفائقة المدعومة بالتكنولوجيا المتطورة والذكاء الصناعي لتوفير نظام يشرك الطلاب ويشجع على التعلم الذاتي، بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة لمساعدتهم على النجاح في خوض غمار عالم المستقبل.





وأردف أنه لتطبيق هذه التكنولوجيا في فصول الدراسة، فإنه يتعين إجراء مزيد من الدراسات للتيقن من سلامة طلاب كل المجموعات العمرية المختلفة.





ويأتي مشروع رحلة المريخ هذا بالتزامن مع مشروع الإمارات لاستكشاف الكوكب الأحمر.