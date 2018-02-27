بلقيس تلغي حفلاتها في الإمارات بسبب "عارض صحي"

اعتذرت المطربة اليمنية، بلقيس فتحي، لجمهورها عن عدم تمكنها من إحياء حفلها الغنائي، في إمارة دبي، الجمعة 2 مارس/ آذار المقبل.

وقالت عبر حسابها على "تويتر" إن سبب إلغائها للحفل، الذي كان من المقرر إقامته في القرية العالمية في دبي، هو مرورها بـ"عارض صحي"، ويتمثل في اقترابها من وضع طفلها الأول.

وغردت بلقيس لجمهورها: أحبتي كان من المقرر إحياء حفل القرية العالمية في دبي بتاريخ 2 مارس وحفل آخر في العاصمة أبوظبي في 8 مارس، ولكن بسبب عارض صحي يشكل خطرا علي وعلى طفلي منعني الطبيب من السفر وهو خارج عن إرادتي تماما…بإذن الله راح نعوضها لاحقا وأعتذر ولكن الحمد لله على كل شيء.

أحبتي كان من المقرر احياء حفل القرية العالمية في #دبي بتاريخ ٢ مارس وحفل آخر في العاصمة #ابوظبي في ٨ مارس ولكن بسبب عارض صحي يشكل خطرا علي وعلى طفلي منعني الطبيب من السفر وهو خارج عن إرادتي تماما.. باْذن الله راح نعوضها لاحقا واعتذر ولكن الحمدلله على كل شيء 💕🌹 — Balqees (@BalqeesFathi) February 25, 2018

واحتفلت بلقيس فتحي بزفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وبلغت تكاليف حفل زفاف بلقيس فتحي 10 ملايين درهم، وأقيم في إمارة دبي.

Twitter/ BalqeesFathi هل ردت بلقيس على ما فعلته إليسا في رأس السنة

وكانت بلقيس فتحي قد أحيت عددا من الحفلات خلال الفترة الماضية، من أبرزها حفلها الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية ، الذي أقيم في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، وكان مخصصا للسيدات فقط.

وشدت بلقيس أمام ما يقرب من ثلاثة آلاف سيدة في الحفل، الذي أقيم في مدينة جدة، واللاتي تفاعلن معها بشكل كبير، كما توضح الفيديوهات التي شاركتها المطربة عبر حسابها على "إنستغرام".

ويأتي حفل بلقيس فتحي، ضمن "ثورة التغيير" التي أشعلها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في داخل المجتمع السعودي، الذي عرف بتحفظه، وكانت بداية شرارتها، عندما سمح قبل أشهر للمرأة السعودية بقيادة السيارات.