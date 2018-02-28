نجوم بوليوود يشيعون جثمان سريديفي كابور في جنازة جماهيرية (صور)

توافد الآلاف من الهنود، لاستقبال جثمان نجمة بوليوود الممثلة سريديفي كابور القادم من دبي، لتشييع جنازتها اليوم الأربعاء 28 فبراير/ شباط.

وأظهرت صور الجنازة اصطفاف الآلاف من الهنود لتوديع ممثلتهم سريديفي كابور.

© REUTERS/ DANISH SIDDIQU جنازة نجمة بليود الممثلة الهندية سريديفى كابور

كما حضر الجنازة عدد كبير من نجوم بوليوود لتشييع الجنازة منهم النجم العالمي شاروخان، وحضر الممثل أجاي ديفغان، والممثلة إيشواريا راي باتشان، والممثلة بوليوود ديبيكا بادوكون.

وأعلنت شرطة دبي أن وفاة النجمة الهندية البالغة من العمر 54 نتجت عن غرقها في حمام غرفتها عقب فقدانها الوعي، حسب تقرير الطب الشرعي.

القيادة العامة لشرطة دبي: تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور جاءت نتيجة لغرقها في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها الوعي. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 26, 2018

وأكدت الشرطة أن ملف القضية تم إحالته إلى النيابة العامة في دبي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.