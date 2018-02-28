نجوم بوليوود يشيعون جثمان سريديفي كابور في جنازة جماهيرية (صور)

وأظهرت صور الجنازة اصطفاف الآلاف من الهنود لتوديع ممثلتهم سريديفي كابور.
كما حضر الجنازة عدد كبير من نجوم بوليوود لتشييع الجنازة منهم النجم العالمي شاروخان، وحضر الممثل أجاي ديفغان، والممثلة إيشواريا راي باتشان، والممثلة بوليوود ديبيكا بادوكون.
.@iamsrk attends #Sridevi's cremation.https://t.co/RCkRuCcpnp— Filmfare (@filmfare) February 28, 2018
وأعلنت شرطة دبي أن وفاة النجمة الهندية البالغة من العمر 54 نتجت عن غرقها في حمام غرفتها عقب فقدانها الوعي، حسب تقرير الطب الشرعي.
القيادة العامة لشرطة دبي: تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور جاءت نتيجة لغرقها في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها الوعي.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 26, 2018
.@SunielVShetty arrives at the crematorium for the funeral of the late #Sridevi. #Sridevifuneral pic.twitter.com/N62YVbCnaL— Filmfare (@filmfare) February 28, 2018
وأكدت الشرطة أن ملف القضية تم إحالته إلى النيابة العامة في دبي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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