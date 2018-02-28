أمطار غزيرة في الإمارات (فيديو)

شهد عدد من المدن الإماراتية تساقط أمطار غزيرة، ما أدى لجريان الوديان وانخفاض درجات الحرارة.

وأظهر فيديو هطول أمطار غزيرة في عدد من مناطق في إمارة رأس الخيمة الإماراتية، اليوم الأربعاء 28 فبراير/ شباط.

وأدت الأمطار إلى جريان المياه في وادي نقب، الذي يبعد 7 كيلومترات عن مدينة رأس الخيمة.

كما تساقطت الأمطار على إمارة الفجيرة ومدن الساحل الشرقي الإماراتي، حسب وام.

وكانت الأمطار الغزيرة تساقطت على مناطق داخل الفجيرة، ما أدى لجريان الوديان وانخفاض درجات الحرارة.