أمطار غزيرة في الإمارات (فيديو)

وأظهر فيديو هطول أمطار غزيرة في عدد من مناطق في إمارة رأس الخيمة الإماراتية، اليوم الأربعاء 28 فبراير/ شباط.
جريان مياه الأمطار في وادي نقب برأس الخيمة#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/IaXV265Jxs— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 28, 2018
وأدت الأمطار إلى جريان المياه في وادي نقب، الذي يبعد 7 كيلومترات عن مدينة رأس الخيمة.
كما تساقطت الأمطار على إمارة الفجيرة ومدن الساحل الشرقي الإماراتي، حسب وام.
وكانت الأمطار الغزيرة تساقطت على مناطق داخل الفجيرة، ما أدى لجريان الوديان وانخفاض درجات الحرارة.
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