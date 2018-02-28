الصين تجبر أبل على السماح لها بالإطلاع على معلومات المستخدمين

قالت شركة "أبل" إنها لم تستطع سوى التجاوب مع الحكومة الصينية التي غيرت تشريعاتها في هذا الشأن.
#Security and #Privacy getting fuzzy. #Apple giving #China access to more data. Complying with new #internet transparency laws. Consumers and human rights groups cringe. https://t.co/OgIsML3Qap pic.twitter.com/yznBjUY4If— SecureCareServices (@dougsecurecare) February 28, 2018
وتسهل هذه الخطوة للحكومة الصينية الدخول إلى معلومات المستخدمين مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والصور وبيانات أخرى.
وأدى القرار الأخير لأبل إلى قلق مجموعات حقوقية، وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها إن البيئة القانونية في الصين تمنع على شركة "أبل" القيام بالتزاماتها تجاه مستخدميها وخصوصاياتهم وأمنهم.
ويسلط الاتفاق الأخير بين "أبل" والحكومة الصينية الضوء على المقايضات التي تقوم بها الشركات مقابل العمل في الصين، حسب "سي إن إن".
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