روما تخطط لحظر سيارات الديزل بحلول 2024

قالت فرجينيا راجي رئيسة بلدية مدينة روما، اليوم الخميس 1مارس/أذار، إن سلطات المدينة تخطط لحظر سيارات الديزل في وسط المدينة بحلول عام 2024.

© Photo/ youtube/ عبدالرحمن المحمادي شاهد... عصابة تسرق السيارات بمكة في وضح النهار

وذكرت رويترز أن روما تعد إحدى أكثر المدن زحاما في أوروبا وبها آلاف الآثار في مناطق مفتوحة معرضة للخطر بسبب التلوث.

وأعلنت راجي القرار على صفحتها على فيسبوك قائلة:

إذا أردنا التدخل بجدية فعلينا أن نتحلى بالشجاعة لاتخاذ إجراءات قوية.

جاءت تصريحاتها بعد حكم أصدرته محكمة في ألمانيا يخول سلطات المدن هناك إمكانية حظر سيارات الديزل الأكثر تلويثا للبيئة، ويعمل بالديزل ثلثا السيارات الجديدة التي بيعت في إيطاليا العام الماضي، وعددها 1.8 مليون سيارة.

وتحاول السلطات في روما بصورة منتظمة منع المركبات الأقدم والأكثر تلويثا للبيئة من شوارعها خلال الأيام التي يصل فيها التلوث إلى مستويات حرجة، وعلاوة على المشاكل الصحية، يلحق التلوث الناتج عن عوادم السيارات ضررا شديدا بالآثار القديمة الكثيرة في روما.

يذكر أن دراسة لوزارة الثقافة العام الماضي أظهرت أن 3600 أثر حجري و60 تمثالا من البرونز عرضة للتدهور بشدة بسبب تلوث الهواء.