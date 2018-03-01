فيلم دي كابريو وبراد بيت الجديد يعرض في أغسطس 2019

قالت شركة "سوني بيكتشرز" إن نجما هوليوود ليوناردو دي كابريو وبراد بيت سيشتركان معا في فيلم جديد للمخرج كوينتن تارانتينو.

وتدور أحداث الفيلم المنتظر عام 1969، وقصته حول السفاح الأمريكي تشارلز مانسون، ويلعب فيه دي كابريو دور نجم تلفزيوني سابق "ريك دالتون"، أما بيت فدوره الممثل البديل لهذا النجم "كليف بوث"، حسب "رويترز".

ويحمل الفيلم اسم "وانس أبون آتايم إن هوليوود"، وهو أول تعاون بين دي كابريو وبيت، وأكدت الشركة المنتجة أن النجم وبديله يجدان صعوبة بالفيلم في النجاح بهوليوود".

ومن المفترض أن يعرض الفيلم في أغسطس/ آب 2019، وقال تارنتينو إنه يعمل على سيناريو الفيلم منذ 5 أعوام.

وأضاف في بيان له أنه متحمس لعرض صورة لم تعد موجودة للوس أنجلوس وهوليوود.

وفاز المخرج تارنتينو بأوسكار أفضل سيناريو عن فيلمي "غانغو أنتشيند"، و"بالب فيكشن" اللذين أخرجهما أيضا.

وفاز دي كابريو بجائزة أوسكار عام 2016 عن دوره في فيلم "ذا ريفينانت" بينما رشح براد بيت للجائزة مرتين.