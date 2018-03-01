فيلم دي كابريو وبراد بيت الجديد يعرض في أغسطس 2019

وتدور أحداث الفيلم المنتظر عام 1969، وقصته حول السفاح الأمريكي تشارلز مانسون، ويلعب فيه دي كابريو دور نجم تلفزيوني سابق "ريك دالتون"، أما بيت فدوره الممثل البديل لهذا النجم "كليف بوث"، حسب "رويترز".
Brad Pitt Joins Leonardo DiCaprio in Quentin Tarantino’s Manson Movie @variety https://t.co/X1XVL6nZMD #movie #QuentinTarantino #CharlesManson #BradPitt #LeonardoDiCaprio #OnceUponATimeInHollywood— Moviers (@MoviersBlog) March 1, 2018
ويحمل الفيلم اسم "وانس أبون آتايم إن هوليوود"، وهو أول تعاون بين دي كابريو وبيت، وأكدت الشركة المنتجة أن النجم وبديله يجدان صعوبة بالفيلم في النجاح بهوليوود".
ومن المفترض أن يعرض الفيلم في أغسطس/ آب 2019، وقال تارنتينو إنه يعمل على سيناريو الفيلم منذ 5 أعوام.
وأضاف في بيان له أنه متحمس لعرض صورة لم تعد موجودة للوس أنجلوس وهوليوود.
#RT @Variety: Brad Pitt has signed onto Quentin Tarantino's Manson movie https://t.co/640Hc7UOSU pic.twitter.com/MPnliL4m9F— 1066 Productions (@1066Live) March 1, 2018
وفاز المخرج تارنتينو بأوسكار أفضل سيناريو عن فيلمي "غانغو أنتشيند"، و"بالب فيكشن" اللذين أخرجهما أيضا.
وفاز دي كابريو بجائزة أوسكار عام 2016 عن دوره في فيلم "ذا ريفينانت" بينما رشح براد بيت للجائزة مرتين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)