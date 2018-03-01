أبل توقف مستخدمي أجهزة ويندوز القديمة من الوصول إلى "آي تيونز"

أوقفت شركة أبل الوصول إلى متجر آي تيونز من خلال الأجهزة التي تستخدم نظام مايكروسوفت ويندوز إكس أو فيستا ابتداء من آخر مايو/ أيار المقبل.

© REUTERS/ Benoit Tessier الصين تجبر أبل على السماح لها بالإطلاع على معلومات المستخدمين

وقالت الشركة إن قرارها جاء بسبب تغييرها إعدادت الأمان، وبينما سيكون على مستخدمي "تلفزيون أبل" شراء أجهزة جديدة، سيكون على مستخدمي "إكس بي وفيستا" التغلب على المشكلة بتحديث نظامهم إلى ويندوز 7 للوصول إلى متجر آي تيونز، حسب " أبل إنسايدر ".

ومن 25 مايو/ أيار المقبل، تمنع أبل مستخدمي تلفزيون أبل من الوصول أيضا إلى متجر آي تيونز، حيث لن تقدم الشركة دعما فنيا لهذه الأجهزة.

ووافقت شركة "أبل" على طلب الحكومة الصينية الحصول على معلومات المستخدمين الصينيين لأجهزة "أبل" في الأراضي الصينية، بدءا من اليوم الأربعاء 28 فبراير/ شباط.