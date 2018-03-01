ابتكار طائرة جديدة يمكنها قطع المسافة بين بكين ونيويورك خلال ساعتين

ووفقا لما نشره موقع "بوبيولار ساينس"، أكمل الباحثون في الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين اختبار طائرتهم التي أطلقوا عليها اسم "آي بلين"، في نفق هوائي بسرعة تتراوح بين 5 و7 ماخ، أو ما يعادل 6115.5 إلى 8642 كم في الساعة.

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وأوضح الباحثون أن الطائرة الأسرع من الصوت تستغرق "ساعتين فقط" للسفر من بكين وحتى نيويورك، بينما تقطع الطائرات العادية نفس المسافة فيما لا يقل عن 14 ساعة.

ويمكن للطائرة أن تنقل حمولة يبلغ وزنها خمسة أطنان أو 50 راكبا، ما يعكس رغبة الصين في ريادة سباق التسلح والتجارة والنقل.

ومن المقرر أن يستغرق تطبيق نظام الطائرة الجديد والرحلات الأسرع من الصوت على الطائرات التجارية الكثير من الوقت، لم يقدره الباحثون بعد.