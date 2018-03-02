ترامب يهاجم ممثلا أمريكيا يقلده بصورة ساخرة

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الممثل الأمريكي أليك بالدوين، الذي يقلد شخصيته بشكل ساخر في البرنامج التلفزيوني "Saturday Night Live".

وانتقد ترامب بالدوين عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، الجمعة 2 مارس/ آذار الجاري، بعد أن صرح الأخير بأن تقليده أصبح "عذابا".

وغرد دونالد ترامب عن أليك بالدوين قائلا: أليك بالدوين الذي أنقذ مسيرته المهنية من الاحتضار، بسبب تقليده لي في برنامج "Saturday Night Live"، يصرح الآن بأن تقليده لي "عذاب"، ولكني أقول لك يا أليك أن من يشاهدونك وأنت تقلدني هم الذين يتعذبون، وأنا أقترح استبداله بالممثل داريل هاموند، فهو أطرف منه ويمتلك موهبة عظيمة!.

Alec Baldwin, whose dying mediocre career was saved by his terrible impersonation of me on SNL, now says playing me was agony. Alec, it was agony for those who were forced to watch. Bring back Darrell Hammond, funnier and a far greater talent! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 2, 2018

وكان أليك بالدوين قد صرح لمجلة "ذا هوليوود ريبورتر"، مؤخرا، أنه لا يستمتع بتقليده لدونالد ترامب، قائلا: أصبح تقليدي لترامب حاليا عذابا، لا أتحمل هذا.

Alec Baldwin will host new talk show on ABC titled “Sundays with Alec Baldwin” https://t.co/jSr34Y7Zrb pic.twitter.com/sNTtZnmoKS — Variety (@Variety) February 28, 2018

ونال أليك بالدوين، وهو ناشط ديمقراطي جائزة "إيمي" التلفزيونية، العام الماضي، عن تقليده الساخر لدونالد ترامب في برنامج "Saturday Night Live".

وأليك بالدوين من أبرز نجوم هوليوود خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وشارك في أفلام جماهيرية، منها "The Shadow" من إنتاج 1994، كما لعب بطولة المسلسل الكوميدي "30 Rocks" مع الممثلة الكوميدية تينا فاي.