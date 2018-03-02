بالصور... يحتفلان بزفافهما داخل "سوبر ماركت"

في تقليد جديد وغريب، اختار عروسان أمريكيان أن يقيما حفل زفافهما في أحد متاجر "السوبر ماركت".

اختار روس وجاكلين أرونسون فرع "هول فوود" سوبر ماركت، المتواجد في تشابل هيل، في ولاية كارولينا الشمالية أن يحتفلا بزفافهما فيه، لأنهما قضيا الكثير من أوقاتهما في فرع المتجر في مدينة نيويورك الأمريكية.

كما أن روس وجاكلين أرونسون، احتفلا بخطبتهما في نفس فرع "السوبر ماركت"، في كارولينا الشمالية، في شهر فبراير/ شباط 2017، وكان ذلك في قسم بيع الزهور، بحسب برنامج "توداي" الأمريكي.

وأكدت جاكلين أنها وعريسها روس، أحبا جدا فكرة أن يحتفلا بحدث مهم مثل زواجهما، بداخل مكان اعتادا أن يذهبا إليه باستمرار.

وأضافت: هذا سيذكرنا دوما بيوم لا يصدق وبلحظة هامة، عندما قطعنا الوعود تجاه بعضنا البعض مدى الحياة.

#NowAiring Marry Me — @jasonderulo

Sepasang pengantin bernama Ross Aronson dan Jaqueline Troutmant, memilih untuk melangsungkan acara pernikahannya di sebuah supermarket, Whole Food yang berlokasi di New York#SEDEPP pic.twitter.com/4C4bNeHlwE — Radio Paduka 100.6 FM (@PadukaFM) March 1, 2018

وساعد موظف في "هول فوودز" العروسين على ترتيب حفل زفاف غير تقليدي لهما، فتم تزيين مخزن الأطعمة كله بديكورات رومانسية.

وتبادل الزوجان نذورهما في قسم الزهور، قبل أن يتوجها إلى منطقة المقهى مع في "السوبر ماركت" مع ضيوفهما، لحضور حفل الزفاف.