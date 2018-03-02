4 قتلى بانهيار جليدي في الألب الفرنسية

قالت الشرطة اليوم الجمعية 2 مارس/ آذار إن 4 أشخاص قتلوا بسبب انهيار جليدي في جبال الألب الفرنسية.

© Sputnik. Alexander Vilf مقتل أربعة أشخاص جراء انهيار جليدي في جبال الألب الفرنسية

وأضافت الشرطة أن الانهيار بجبال الألب تسبب أيضا في إصابة شخص وفقدان آخر، مؤكدة أن عملية إنقاذ تجري حاليا، حسب "رويترز".

ووقع الحادث في منطقة انترون، وأدى انهيار جليدي وقع الشهر الماضي إلى جرف متزلجين اثنين ورجل وطفلة عمرها 11 عاما، في منتجع فال ديزير.

وقتل 4 أشخاص في 13 فبراير/ شباط الماضي منتجع "تين" للتزلج في فرنسا، وذلك نتيجة لانهيار جليدي.