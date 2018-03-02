بريطانيا وإيرلندا تتعرضان لعاصفة ثلجية الأسوأ منذ 30 عاما

أصيبت الحياة في إيرلندا بالشلل التام اليوم الجمعة 2 مارس/ آذار، بسبب العواصف الثلجية التي تتعرض لها البلاد.

وأدت العواصف في بريطانيا إلى استدعاء الجيش، حيت تعتبر العواصف الحالية هي الأسوأ منذ 30 عاما، حسب "رويترز".

وهبت على جنوب بريطانيا وإيرلندا العاصفة "إيما" القادمة من الجنوب، وأدت إلى إغلاق الطرق وإلغاء رحلات القطارت والطيران، وإغلاق المدارس.

كما أدت العاصفة إلى انقطاع الكهرباء عن 100 ألف منزل وشركة، ولقيت طفلة عمرها 7 أعوام حتفها بعد اصطدام سيارة بمنزل في منطقة كورنوول.

وقامت الحكومة البريطانية باستدعاء الجيش لمساعدتها في إنقاذ مئات من العالقين وسط الثلوج، ونقل الخدمات الصحية إليهم.