الممثل أليك بالدوين ردا على هجوم ترامب: أخبر زوجتك ألا تطلب مني هذا الأمر

في تطور جديد للأزمة القائمة بينهما، رد الممثل الأمريكي أليك بالدوين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مهاجمته له منذ قليل على "تويتر".

وكان بالدوين قد وصف تقليده الساخر لترامب في برنامج "Saturday Night Live" بأنه "عذاب"، ما دعا ترامب لمهاجمته، وأكد أن مسيرة بالدوين المهنية تعرضت للإنقاذ بفضل تقليده له، ورشح الممثل داريل هاموند لتقليده في البرنامج، لأنه أكثر موهبة وكوميدية بالمقارنة مع بالدوين.

Alec Baldwin, whose dying mediocre career was saved by his terrible impersonation of me on SNL, now says playing me was agony. Alec, it was agony for those who were forced to watch. Bring back Darrell Hammond, funnier and a far greater talent! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 2, 2018

ولكن أليك بالدوين (59 عاما) لم يسكت، وهو ناشط في الحزب الديمقراطي الأمريكي، على إهانة ترامب، ليرد عليه في سلسلة من التغريدات عبر وسيلة رد ترامب المفضلة "تويتر".

وغرد بالدوين في البداية لترامب: "قد يكون تقليدي لك عذابا، ولكني سأفضل الاستمرار في تقليدك، لكي أقدم جلسات استقالتك من منصبك، وخطاب استقالتك، وعودتك إلى منتزهك في مارالاغو. فهي كلها أمور كلنا في انتظارها".

Agony though it may be, I’d like to hang in there for the impeachment hearings, the resignation speech, the farewell helicopter ride to Mara-A-Lago. You know. The Good Stuff. That we’ve all been waiting for. — ABFoundation (@ABFalecbaldwin) March 2, 2018

ثم أشار بالدوين إلى أنه يتطلع للولوج إلى مكاتب ترامب الرئيسية، والتي سيجد فيها أمورا مثيرة للاهتمام، منها كتاب أسود صغير يضم أرقام لممثلات إباحيات، ووصفات لكعكة الشوكولاتة.

Looking forward to the Trump Presidential Library.

A putting green.

Recipes for chocolate cake.

A live Twitter feed for visitors to post on.

A little black book w the phone numbers of porn stars.

You’re in and out in five minutes.

Just like… — ABFoundation (@ABFalecbaldwin) March 2, 2018

وأخيرا، طلب أليك بالدوين من دونالد ترامب في تغريدة ثالثة، أن يخبر زوجته ميلانيا بأن تتوقف عن الاتصال به لكي يحضر لها تذاكر من أجل حضور عروض "Saturday Night Live"، ثم أخبرها أنه في حلقة الغد السبت 3 مارس/ آذار، لديهم الممثل تشارلز باركلي.

And Mr President…

please ask your wife to stop calling me for SNL tickets.

(Hey, Melania…we’ve got Charles Barkley this Saturday!) — ABFoundation (@ABFalecbaldwin) March 2, 2018

ونال أليك بالدوين، جائزة "إيمي" التلفزيونية، في العام الماضي 2017، عن تقليده الساخر لدونالد ترامب في برنامج "Saturday Night Live".

وأليك بالدوين من أبرز نجوم هوليوود خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وشارك في أفلام جماهيرية، منها "The Shadow" من إنتاج 1994، كما لعب بطولة المسلسل الكوميدي "30 Rocks" مع الممثلة الكوميدية تينا فاي.