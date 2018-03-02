بتأكيد من نجله... كاظم الساهر يرتبط بتونسية

يقترب المطرب العراقي كاظم الساهر من توديع العزوبية، والدخول إلى "القفص الذهبي" من جديد بعد سنوات طويلة، باستعداده للزواج من فتاة تونسية الجنسية.

وأعلن عن الخبر الصحفي في مجلة "زهرة الخليج" ربيع الهنيدي، الذي شارك عبر حسابه على "إنستغرام" تأكيد وسام نجل كاظم الساهر له عبر "واتساب" ارتباطه بالفتاة التونسية، ولكنه لم يتزوجها بعد، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وكانت أنباء ارتباط كاظم الساهر قد انتشرت أثناء تصويره للموسم الجديد من برنامج المسابقات الغنائية للأطفال "ذا فويس كيدز".

A post shared by Rabei Huneidi / ربيع هنيدي (@rabihhenedi) on Feb 28, 2018 at 10:29am PST

وكتب الهنيدي مع تأكيد وسام كاظم الساهر: حصري عبر حسابي، ولكل محبي القيصر كاظم الساهر، أكد لي نجله الحبيب وسام الساهر نبأ ارتباط والده بالحسناء التونسية ساره، ولَم أشأ أن أزف هذا الخبر إلا بعد أن أكد لي مصداقية الخبر. فمبروك للغالي "أبو وسام" وداعه العزوبية.

ووفقا لمجلة "سيدتي"، فإن خطيبة كاظم الساهر التونسية من مدينة صفاقس، وهي في بداية الثلاثينات من عمرها، وتواجدت بجوار كاظم أثناء تسجيل الموسم الجديد من برنامج "ذا فويس كيدز".

وتزوج كاظم الساهر مرة واحدة في حياته، وكانت من قريبته، وأنجب منها ولده الوحيد وسام، والذي قدم له حفيدتان هما "سنا" "آية".

وكان كاظم الساهر قد كشف أثناء استضافته في برنامج "المتاهة"، على شاشة قناة "إم بي سي"، في مارس/ آذار 2016 عن أنه يعيش قصة حب، ولكنه لم يكشف عن تفاصيلها، وأكد بأنه يصبح كالخشب في حال أن غابت المرأة عن حياته.