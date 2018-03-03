حفل الأوسكار 2018 يخصص وقتا لحركة "تايمز أب" المناهضة للتحرش الجنسي

خصصت أكاديمية فنون وعلوم السينما، التي تمنح جوائز الأوسكار وقتا لحركة "تايمز أب"، المناهضة لسوء السلوك الجنسي في أماكن العمل، خلال حفل توزيع الجوائز الـ 90، الذي يقام يوم الأحد 4 مارس/آذار الجاري.





ونقلت "فارايتي" عن المخرجة إيفا ديفورني قولها: تم اقتطاع بعض الوقت.





ولم يدل المنظمون بتفاصيل، ولم يستجب منتجو حفل الأوسكار لطلب للتعليق.





وهيمنت فضائح التحرش الجنسي على موسم الجوائز في هوليوود ، وأجبرت عشرات الممثلين والمنتجين والوكلاء على التنحي، أو تمت إقالتهم أو استبعادهم من مشروعات فنية.





ويمثل الوقت الذي خصصته الأكاديمية لحركة " تايمز أب " في حفل الأوسكار أكبر فرصة لها للظهور، إذ ستصل إلى جمهور مميز من المشاهير وملايين يشاهدون الحدث على مستوى العالم.





وحركة "تايمز أب" التي بدأت في الأول من يناير/كانون الثاني، هي صندوق تمويل للدفاع القانوني، يهدف لدعم ضحايا التحرش الجنسي في مجال الترفيه وخارجه.



