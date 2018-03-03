"يوتيوب" يعيد أغنية "وقفة ناصية زمان" لأحمد مكي بعد حذفها

أعاد موقع "يوتيوب" للفيديوهات، أحدث أغاني الفنان المصري أحمد مكي "وقفة ناصية زمان"، بعد أن حذفها سابقا بسبب "انتهاك حقوق الملكية الفكرية".

وعادت الأغنية إلى "يوتيوب"، بعدد مرات مشاهداتها السابقة (17,314,309 مليون مشاهدة)، بعدما أثبت مكي أن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ملكه.

وأرسل مكي كل الأوراق الرسمية التي تثبت امتلاكه لحقوق الملكية الفكرية لأغنية "وقفة ناصية زمان"، وبعد التدقيق فيها أفرج "يوتيوب" عن الكليب للمرة الثانية، وفقا لمجلة "لها".

وكان "يوتيوب" حذف أغنية "وقفة ناصية زمان"، الاثنين 26 فبراير/ شباط الماضي، بعد مرور شهرين من طرحها.

وذكر "يوتيوب" أن سبب حذف الأغنية، هو امتلاك شركة "أوديام" حقوق الملكية الفكرية.

وتتخصص شركة "أوديام" في منح مؤلفي الأغاني والملحنين وناشري الموسيقي على جزء من ملايين الدولارات، من عائدات "يوتيوب" غير المدفوعة، التي تم إنشاؤها في الولايات المتحدة، وحصلوا عليها بحق من استخدام موسيقاهم في مقاطع فيديو.

وأغنية "وقفة ناصية زمان" من أداء أحمد مكي وهدى السنباطي، وكلمات وإخراج أحمد مكي، ومن ألحان وتوزيع آدم الشريف.