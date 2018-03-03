بالفيديو... كاظم الساهر يعلن رسميا خطبته على فتاة تونسية

أعلن المطرب العراقي كاظم الساهر رسميا خطوبته من فتاة تونسية، أثناء حفل غنائي أحياه أمس الجمعة 2 مارس/آذار الجاري، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد الساهر لجمهوره في الحفل أنه احتفل بخطبته فقط، ولم يتزوج بعد، وعندما يحدث هذا فسيعلن هذا للجميع.

وكان الصحفي في مجلة "زهرة الخليج" ربيع الهنيدي، أعلن خبر ارتباط كاظم الساهر عبر حسابه على "إنستغرام"، إذا شارك تأكيد وسام نجل كاظم الساهر له عبر "واتساب" ارتباطه بالفتاة التونسية، ولكنه لم يتزوجها بعد، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

A post shared by Rabei Huneidi / ربيع هنيدي (@rabihhenedi) on Feb 28, 2018 at 10:29am PST