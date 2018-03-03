بالفيديو... كاظم الساهر يعلن رسميا خطبته على فتاة تونسية

وكان الصحفي في مجلة "زهرة الخليج" ربيع الهنيدي، أعلن خبر ارتباط كاظم الساهر عبر حسابه على "إنستغرام"، إذا شارك تأكيد وسام نجل كاظم الساهر له عبر "واتساب" ارتباطه بالفتاة التونسية، ولكنه لم يتزوجها بعد، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.
وكتب الهنيدي مع تأكيد وسام كاظم الساهر: حصري عبر حسابي، ولكل محبي القيصر كاظم الساهر، أكد لي نجله الحبيب وسام الساهر نبأ ارتباط والده بالحسناء التونسية ساره، ولَم أشأ أن أزف هذا الخبر إلا بعد أن أكد لي مصداقية الخبر. فمبروك للغالي "أبو وسام" وداعه العزوبية.
ووفقا لمجلة "سيدتي"، فإن خطيبة كاظم الساهر التونسية من مدينة صفاقس، وهي في بداية الثلاثينات من عمرها، وتواجدت بجوار كاظم أثناء تسجيل الموسم الجديد من برنامج "ذا فويس كيدز".
وتزوج كاظم الساهر مرة واحدة في حياته، وكانت من قريبته، وأنجب منها ولده الوحيد وسام، والذي قدم له حفيدتان هما سنا وآية.
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