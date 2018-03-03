هاتف جديد و"غبي" قد يخلصك من إدمانك على الهواتف الذكية

طرحت إحدى الشركات الأمريكية مؤخرا حلا للتخلص من إدمان العديدين لهواتفهم الذكية، وهو هاتف صغير الحجم، يحمل اسم "لايت 2".

والهاتف من تصميم شركة "بروكلين ستارت أب لايت"، والتي طرحت النسخة الأولى منه في عانم 2016، وكان قادر فقط على إجراء الاتصالات، وتخزين تسعة أرقام فقط، بحسب صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.

وبينما تم بيع 10 آلاف نسخة من الإصدار الأول من هاتف "لايت"، وحقق أرباح للمستثمرين بلغت 3 ملايين دولار، إلا أنه قوبل بانتقادات من البعض، بسبب بساطة تصميمه الشديدة، وعدم احتوائه على أي تطبيقات مثل الهواتف الذكية الأخرى.

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ولكن هاتف "لايت 2" الجديد، يتضمن مزايا جديدة، وهي إمكانية إرسال الرسائل من خلاله، ويضم شبكة اتصال الجيل الرابع، وتطبيق "أوبر" للنقل الخاص، ومنبه.

The Light Phone 2 adds messaging and more to the ultra-minimalist cellphone https://t.co/mGC0ffXmto pic.twitter.com/FhwT04vKe4 — The Verge (@verge) March 2, 2018

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ويبلغ سعر الهاتف الجديد 250 دولار أمريكي، ومن المتوقع شحنه في أبريل 2019، ويعمل بنظام تشغيل "لايت أو إس"، وهو نسخة محدثة من "أندرويد"، ويأتي باللونين الأبيض والأسود.