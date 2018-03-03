أم تجني أرباح من بيع حليبها للاعبي كمال الأجسام

تجني أم لطفلين آلاف من الجنيهات الاسترلينية، من بيع حليبها لممارسي رياضة كمال الأجسام.

© REUTERS/ NASEEM ZEITOON شركة إماراتية تطرح أول منتج للرضع من حليب الجمال

وأشارت الأم، وتدعى رفايلا لامبرو، من قبرص، وتبلغ 24 عاما، بأنها قررت أن تبيع حليبها، بعد أن لاحظت إنتاجها لكمية فائضة منه، وعدم وجود مكان له في ثلاجة منزلها، بحسب صحيفة " ذا إندبندنت " البريطانية.

وبدأت رفايلا في بيع حليبها للأمهات اللاتي يعانين من نقص حليبهن، ثم بدأ الرجال في طلب الحصول عليه.

وقالت رفايلا إنها باعت حليبها في البداية لرجلين، يمارسان رياضة كمال الأجسام، لاعتقادهما أنه يساهم في بناء العضلات.

ومع ملاحظتها لازدياد الطلب على حليبها، قررت رفايلا أن تبيع لترين من حليبها، وهو معدل إنتاجها اليومي، وحددت سعر بيع الأونصة بيورو واحد.

واستطاعت رفايلا حتى الآن من جني 4500 جنيه استرليني من بيعها 500 لترا من حليبها.

واتجهت رفايلا مؤخرا لبيع حليبها عبر شبكة الإنترنت، بإنشائها لمجموعة عبر موقع "فيسبوك"، للتواصل معها، بالإضافة إلى موقع إليكتروني.

ويوضح طبيب التغذية الرياضي، برايان سانت بيير، لمجلة "مينز هيلث"، أن رياضيي كمال الأجسام يستهلكون الحليب البشري لأنه يحتوي على "سعرات حرارية والمغذيات كبيرة وكثيفة بشكل لا يصدق".

ومع ذلك، فإنه لا توجد دراسات تدعم هذه الادعاءات، خاصة وأن حليب الأم من الممكن أن يكون غير صحي إذا أنتج من قبل امرأة تعاني سوء تغذية.